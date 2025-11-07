"Bu davada bizim için önemli olan Kıbrıslıların dayanışmasıdır"

"Askeri yasak bölgeyi ihlal" suçlamasıyla yargılanan 5 Kıbrıslı Rum'un beraat etmesinin ardından açıklama yapan avukat Öncel Polili, bu davada önemli olanın, Kıbrıslıların dayanışması olduğuna vurgu yaptı.

"Masum olarak buraya geldiler, masum olarak da buradan ayrılacaklar" diyen Polili, "Bu davada önemli olan, Kıbrıslıların dayanışmasıdır" ifadelerini kullandı.

Polili, "Bu insanlar devlet tarafından asılsız şekilde suçlansa da Kıbrıslı Türkler, kendilerine ciddi destek vermiştir" dedi.