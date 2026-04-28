“Bu bir konjonktürel kriz değil, yönetsel iflastır”

CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali, Meclis’te yaptığı konuşmada kamu maliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahali, “KKTC’nin şu anda içine düşürüldüğü mali dar boğaz bir konjonktürel dayatma değildir. Bu tam anlamıyla yönetsel bir iflastır” dedi.

Bütçe açıklarına ilişkin rakamlar paylaşan Şahali, “2023 yılı itibarıyla bu gerçekle en çarpıcı biçimde yüzleştik. 2023’te 519 milyon olan açık, 2024’te 9 milyar 780 milyona, 2025’te 15 milyar 233 milyona çıktı” ifadelerini kullandı. 2026 yılına girerken 25 milyarlık bütçe açığı öngörüldüğünü belirten Şahali, “Sadece Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ödenmesi gereken borç stokumuz an itibarıyla 21 milyar 265 milyon TL’yi aşmış durumda” diye konuştu.

Mali tabloya ilişkin değerlendirmesini sürdüren Şahali, “Tam da Maliye Bakanı’nın ifade ettiği gibi ‘saldım çayıra mevlam kayıra’ tablosudur. ‘Lazım oldukça borçlanıyorum, ödeyebildiğim kadarını ödüyorum, ödeyemediğimi de deftere yazıyorum, gelen çeksin’ anlayışıdır” dedi.

Şahali, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya yönelik sorular da yönelterek, “Tüm yıllara dair kamu borç stokunu açıklama cesaretiniz var mı? Bankalara, kurumlara, belediyelere ve tarım sigortasına olan borçları açıklayacak mısınız?” sorularını sordu.