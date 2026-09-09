“Bu bir başlangıç, daha canınızı parça parça alacağız”

Serap ŞAHİN

Gemi faciasının yarattığı büyük acının ardından Aygün’de işlenen kadın cinayetiyle sarsılan Kıbrıs’ın kuzeyi, dün sabah da Lefkoşa’da bir oto galerinin kundaklanması olayıyla güne başladı. Tol Cars isimli galeride saat 03.30 sıralarında bir araç yanıcı madde dökülerek ateşe verilirken, bir araç tamamen, bir araç da kısmen yandı. Olayla ilgili 19 yaşındaki A.B. ile 20 yaşındaki A.A., ülkeden çıkış yapmak üzereyken Ercan Havalimanı’nda yakalandı.

Tol Cars isimli oto galerinin sahibi Bülent Yeşil, YENİDÜZEN’e konuşarak yaklaşık 4 aydır haraç talepleri ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduklarını anlattı. Kendisinden önce 500 bin, ardından başka bir kişi tarafından 400 bin dolar istendiğini, yaklaşık 20 gün önce de oğlunun tehdit edildiğini söyleyen Yeşil, tüm bunlarla ilgili polise başvurduklarını belirtti. Arayan kişilerin kendilerini “Kespırlar” ve “Redkitler” olarak tanıttığını öne süren Yeşil, tehditlere ilişkin ses kayıtlarını da polise teslim edeceğini söyledi. Galerinin gece 03.00-03.30 sıralarında kundaklandığını belirten Yeşil, olayın ardından bugün yeniden arandığını ve “Bu bir başlangıçtır, daha canınızı parça parça alacağız” şeklinde tehdit edildiğini aktardı.

‘400 bin dolar vermezseniz gereken cezaları vereceğiz’

Lefkoşa’da dün sabaha karşı kundaklanan Tol Cars isimli oto galerinin sahibi Bülent Yeşil, yaklaşık 4 ay önce başlayan tehdit ve haraç taleplerinin ardından galerilerinin hedef alındığını YENİDÜZEN’e anlattı. Önce 500 bin dolar, ardından başka bir kişi tarafından 400 bin dolar istendiğini söyleyen Yeşil, tehditleri polise bildirdiklerini belirtti.

Yeşil, kundaklama olayının ardından bugün de telefonla arandığını ve “Bu bir başlangıçtır, daha canınızı parça parça alacağız” şeklinde tehdit edildiğini söyledi.

Yeşil, yaklaşık 4 ay önce kendisine ulaşan kişilerin 500 bin dolar talep ettiğini, yaklaşık bir hafta sonra ise başka bir kişinin 400 bin dolar istediğini öne sürdü.

Yeşil, “Vermezseniz gereken cezaları vereceğiz” şeklinde tehdit edildiğini belirterek, para taleplerini kabul etmediklerini söyledi.

“Polise bildirdik”

Tehditlerin ardından polise başvurduklarını anlatan Yeşil, yaşananları polise aktardıklarını ve şikâyette bulunduklarını ifade etti.

Yaklaşık 20 gün önce ise başka bir kişinin oğlunu aradığını söyleyen Yeşil, “Ya bu parayı verirsiniz ya da rezil olursunuz” denildiğini aktardı.

Ardından oğlunun fotoğrafının kullanıldığı ve Tol Cars ile kendisi hakkında hakaret ve suçlamalar içeren paylaşımlar yapıldığını öne süren Yeşil, bunun üzerine yeniden polise gittiklerini anlattı. Yeşil, söz konusu paylaşımların sahte bir hesaptan yapıldığının kendilerine söylendiğini belirtti.

“Dayının selamı var, reisin selamı var diye arıyorlardı”

Kendilerine farklı ve yabancı telefon numaralarından ulaşıldığını anlatan Yeşil, arayan kişilerin “Dayının selamı var”, “Reisin selamı var” şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.

Yeşil, bazı aramalarda kendilerini “Cesperlar” ve “Redkidler” olarak tanıtan kişilerin de olduğunu öne sürdü.

Tehditlere ilişkin eski telefonunda ses kayıtlarının bulunduğunu belirten Yeşil, telefonu ve kayıtları delil olarak polise teslim edeceğini söyledi.

“Galerimizi gece 03.30 sıralarında yaktılar”

Galerinin dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kundaklandığını söyleyen Yeşil, olayda bir aracın zarar gördüğünü belirtti.

Yeşil, “Şükür olsun, bir arabayla kurtulduk. Yeter ki canımıza bir şey gelmesin” dedi.

Tehditlerin yaklaşık dört ay önce başladığını ifade eden Yeşil, oto galericilere yönelik benzer olayların yaşandığına işaret ederek, kendilerinin de hedef haline getirildiğini söyledi.

‘Bu bir başlangıçtır, daha canınızı parça parça alacağız’

Yeşil, kundaklama olayının ardından tehditlerin sona ermediğini, öğlen saatlerinde bugün yeniden telefonla arandığını öne sürdü.

Bu kez yabancı bir numara yerine normal bir cep telefonu numarasından arandığını belirten Yeşil, kendisine yönelik tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Yeşil, “Yine tehditler savurdu. ‘Bu bir başlangıçtır, daha canınızı parça parça alacağız’ diye tehdit etti” ifadelerini kullandı.

“30 yıldır buradayız”

Yaklaşık 30 yıldır ülkede olduklarını belirten Yeşil, herhangi bir yasa dışı işle ilgilerinin de olmadığını söyledi.

Yaşananların ardından polisin olayın üzerine ciddiyetle gittiğini de belirten Yeşil, kendilerine yönelik tehditlerle kundaklama olayı arasındaki bağlantının polis tarafından araştırıldığını ifade etti.

FOTOĞRAFLAR: AHMET İKİDERELİ