“Bu bir baskı ve yıldırma politikasıdır”

Belgesel Yapımcısı ve İnsan Hakları Aktivisti Mine Balman, Akademisyen ve araştırmacı, Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun da N - 82 tahdit kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmamasının sistematik bir baskı ve yıldırma politikası olduğunu söyledi.

Balman, bugüne kadar Türkiye’ye alınmadığını kamuoyuyla paylaşan aydın, muhalif, gazeteci ve eğitimci 15 kişiye Senih Hoca’nın da eklenmesiyle sayının arttığını belirterek, “Bu listenin aslında 16’dan fazla olduğu; bazı kişilerin Türkiye’ye girişlerinin engellendiğini kamuoyuyla paylaşmadığı da söylenmektedir.” dedi.

Balman, söz konusu uygulamaların sistematik bir baskı politikası olduğunu ifade ederek, “Bu uygulamanın sistematik bir baskı ve yıldırma politikası olduğu açıktır. Türkiye’ye alınmayan isimler üzerinden tüm topluma açık bir mesaj verilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin iradesine müdahale edildiğini savunan Balman, “Kıbrıslı Türklerin iradesine müdahale eden, muhalif sesleri cezalandırmaya çalışan ve toplum üzerinde tahakküm kurmayı hedefleyen bu yaklaşım karşısında, toplu bir duruş sergilemediğimiz sürece bu uygulamalar artarak devam edecektir.” dedi.

“KOD82” isimli belgeselle bu süreci kayıt altına almayı hedeflediklerini belirten Balman, “Bizler KOD82 isimli belgeselimizle bu baskı ve yıldırma politikasını kayıt altına almayı, görünür kılmayı ve kamuoyunda tartışmaya açmayı amaçlamıştık.” ifadelerine yer verdi.

Balman açıklamasında ayrıca, “MİT ve TC Lefkoşa Elçiliği eliyle yürütülen bu politika karşısında güçlü, açık ve kararlı bir ses çıkarmak zorundayız! Sessizlik, görüleceği üzere yürütülen bu politikanın sürmesine hizmet etmektedir…” dedi.