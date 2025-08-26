 "BRT ve TAK tüm adaylara eşit mesafede durmalı"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı, BRT ve TAK'ın "tarafsız" olması vurgusunu yaptı.

Gazeteciler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada özellikle devlet ukdesinde olan BRT ve Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) adaylara eşit mesafede durması demokrasinin kuralı olduğunu belirtti.

Gazeteciler Birliği, gerek TAK, gerekse BRT çalışanlarına yönelik bir baskının gelmesi halinde bunun karşısında olacaklarını da ifade etti.

Açıklama şöyle:

"Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili seçim yasaklarının başlaması nedeni ile medya mensuplarına ve örgütlerine uyarıda bulunmak istiyoruz.

İster yurt içinde olsun isterse yurt dışında olsun, her medya örgütünün seçim dönemlerinde tarafsız ve dengeli yayıncılık yapması esastır.

Bu kural halkın bilinçli olmasının önünü açar. Bu dönemde adaylara eşit mesafede durmak ve adayların açıklamalarına eleştirel bir yaklaşım sergilemek, seçmenin en doğru kararı vermesine neden olacaktır ki bu da gazeteciliğin ve tarafsız yayıncılığın kuralıdır.

Özellikle yurt dışında örgütlü medya kurumlarının ülkemizdeki herhangi bir adaya destek beyan eder şekilde yayın yapması veya paylaşımda bulunması doğrudan seçime müdahaledir.

Her medya örgütünün içinde farklı görüşlerde kişilerin olması, taraf olan örgüte güven bunalımı yaratacağının da unutulmaması gerekir.

Bu dönemde özellikle Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRT) da adaylara eşit mesafede durması demokrasimizin bir kuralıdır.

Türk ajansı Kıbrıs ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda çalışan muhabir, editör ve yöneticilerin yayın kurallarına ve seçim yasaklarına uymaları bir gerekliliktir.

O nedenle söz konusu iki kurumda görev yapan tüm çalışanlar ile yöneticilerine seçim yasaklarını delecek baskı veya telkinde bulunulmaması gerektiğinin de altını çizmek isteriz.

Gerek TAK, gerekse BRT çalışanlarına yönelik böylesi bir baskının gelmesi halinde bunun karşısında en sert şekilde duracağımızı da kamuoyunun bilmesini isteriz."