“Böyle giderse üretimden kopacağız”

Sulu tarımla uğraşan üreticiler, ürünlerinin ucuz fiyata satılmasından dert yanıyor. YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran bazı üreticiler, yetkililerden bu konuda çalışma yapılmasını istedi, üretimden kopabileceklerinden bahsetti “Topraklarımızı satıp, üretimden kopalım mı, İstedikleri bu mu?” diyerek sitem etti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI



Ülkemizde sulu tarım yapan üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirtti, “Ürünlerimiz değerinin çok altında satılıyor, bunun için kahroluyoruz” dedi.



YENİDÜZEN’e konuşan bazı üreticiler, Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybetmesinden dolayı üretimin yüksek maliyetlerle yapıldığını ve buna rağmen ürünün satışının “düşük fiyatlara” satıldığını söyledi.



Yıl boyunca hem maddi, hem de manevi olarak büyük zorluklarla karşılaştıklarını aktaran üreticiler, tarım konusunda bir çalışma yapılmasını talep etti, önümüzdeki yıllarda üreticilerin tarımdan kopabileceğinden bahsetti.

Acilen bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen çiftçiler, kendi kaderlerine terk edildiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta bir üretici halka ücretsiz karpuz dağıtmış, konu özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Karpuzun satış fiyatı bazı marketlerde 36 kuruşa kadar geriledi.

Üreticiler ne dedi?

Necmi Aslantürk: “Topraklarımızı satıp, üretimden kopalım mı, İstedikleri bu mu?”

“Türk Lirası her gün değer kaybediyor bundan dolayı üretim yaparken maliyetlerimiz yükseliyor. Geçen yıl aldığımız herhangi bir ilaç 100 TL’yken, aynı ilaç şimdi 200 TL… Bunun yanında sıcak-soğuk demeden bin bir zorluklarla üretim yapıyoruz ama günün sonunda bu kadar fedakârlığımıza rağmen, ürünümüz ucuz satılıyor. Bizleri düşünsünler, üreticiler perişan oldu, yazık değil mi? Üretim bir ülkenin her şeyidir. Hiçbir konuda çalışma yapmayan yetkililer, üreticiyi üretimden koparıyor. Mustafa Kemal Atatürk ‘köylü milletin efendisidir’ demişti, ama biz şu anda bu yanlış politikalar yüzünden milletin dilencisi olduk. Çünkü üretici olarak çok zor durumdayız ve yetkililer bizim sesimizi duymuyor. Yani topraklarımızı satıp, üretimden kopalım istedikleri bu mu? Böyle giderse ben de bu işten kopacağım. Ürünümüzü üretiyoruz ama ürünümüz ya ucuza gidiyor, ya da tarlada kalıyor. Karpuza 30 kuruşluk fiyat biçiliyor, eğer ben ürettiğim karpuzu 1,50 TL’den aşağıya satarsam bu beni kurtarmaz ve ben önümüzdeki yıl ekmem, bu işten de koparım. Bizim kimseden bir beklentimiz yok, kimseden yardım da istemiyoruz. Yeter ki ürettiğimiz ürün ucuza gitmesin ve zarar etmeyelim. Tek istediğimiz

Lütfen artık sesimizi duysunlar.”

Bozkurt Ozan: “Eğer böyle giderse üretimden kopacağız”

“Bir ülkenin bir kere öncelikle tarım politikası olmalı ki, üretici ürettiği üründen zarar değil, kâr elde etsin. Maalesef ülkemizde bu durum söz konusu değil. Üretim yapmaya çalışıyoruz ama yaşadığımız zorluklar çok ve ne yazık ki devletten bir katkı da yok. Döviz günden güne yükseliyor, bizim de maliyetlerimiz yükseliyor ve günün sonunda ürünümüz ucuz fiyata gidiyor. Biz üreticiler ne yazık ki kaderimize ter ediliyoruz. Bu sistem böyle yürümez. Eğer böyle giderse üretimden kopacağız.”

Erkan Aydın: “Tek amacımız üretip, evimizi geçindirmek”

“Ülkemizde turist yok, öğrenci yok ve bizim piyasamız da belli. Bu yüzden ülkemizde son yıllarda tüketim azlığı var. Buna bir de yüksek maliyetler harcayarak üretim yapınca, bir de ürünümüz hak ettiği değeri bulamayınca zarar ediyoruz. Yalnızca maddi olarak değil, manevi olarak da hayatımızdan ödün veriyoruz. Tek amacımız üretip, evimizi geçindirmek.”

Bayram Avcı: “Bizim istediğimiz Toptancılar Birliği’nin bu fiyattan alıp da fiyatı yükseltmemesi”

“Bizim en büyük sıkıntımız ürünün ucuz olarak belirlenmesi. Yıl boyunca bin bir zorluklar içerisinde işimizi yapıyoruz. Eğer bir karpuzun fiyatı 30 kuruş olursa benim zararımı kim karşılayacak? Ben bu ürünü tarladan çıkarabilmek için işçi tutuyorum, güneşin içinde işliyorum, döviz yükseldiği için yüksek maliyetlerle ilacını, gübresini alıyorum, tüm bu zorluklara rağmen ürünüm ucuza giderse bu beni kurtarmaz ve günün sonunda üretimden koparım. Bizim istediğimiz Toptancılar Birliği’nin bu fiyattan alıp da fiyatı yükseltmemesidir. Bizi mağdur etmesinler.”