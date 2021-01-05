“Böyle giderse sağlık sistemimiz çöker, pandemi hastanesinin devreye girmesi ve aşı şart”

Fehime ALASYA

Tanınmış hekimler, ülkedeki vaka artışlarının bu hızla devam etmesi durumunda sağlık sisteminin çökeceği öngörüsünde bulundu, pandemi hastanesinin acilen devreye girmesi ve aşılanmanın yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık sektöründeki bilirkişiler ‘aşılanmayı’ içinde bulunduğumuz 2021 yılı için ‘mutluluk reçetesi’ olarak görürken, bunun sadece aşı ile olmayacağına, ekonomi ve sağlığın bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan doktorlar, sağlık sektöründe 2021 yılında atılması gereken ilk adımlar ve en öncelikli hedeflerin neler olması gerektiğine değindi, ‘işbirliği ve kalıcı çözüm’ şart dedi…

Salgınla mücadelede içinde olduğumuz durumda öncelikli hedefin toplumun büyük bir çoğunluğunun aşılanması gerektiğine değinen doktorlar, salgın sonrası olacağı öngörülen ekonomik yıkımın da önceden planlanması gerektiğine değindi.

Bütünlüklü bir çözüm planıyla toplumun refaha kavuşabileceği ifade edildi.

En yakın hedef Pandemi hastanesi…

Sağlık sektöründe çalışanların en yakın ortak hedefi ise Pandemi hastanesi… Birçok doktor, Pandemi hastanesinin bir an önce tam donanımlı ve tam kapasite ile çalışır vaziyette kullanıma girmesi gerektiğine değindi.

Ekonomik kaygılar ve sağlık

Kimi doktorların 2021 yılındaki beklentileri arasında ‘birkaç ay dahi olsa ekonomik kaygıları ikinci planda tutmalı ve sağlığa yönelmeliyiz’ düşüncesi yer alırken, kimileri hem sağlık hem de ekonominin bütünlüklü bir çözümüyle sorunların üstesinden gelinebileceğine değindi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Sağlığı yönetirken diğer sektörlerle de işbirliği şart”

Pandeminin sürdüğü şu azmanlarda en umut verici ve nefes aldıracak gelişmenin aşı olduğunu dile getiren Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, gerek bu süreçte gerekse salgın sonrasında ülke genelindeki tüm sıkıntılar için işbirliği ve kalıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Pandeminin hayatın tüm kısmını etkilediğini anlatan Gürkut, “Bu süreçte genel işbirliğini geliştirme, kalıcı adımlar atamaya ihtiyacımız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sağlığı yönetirken diğer sektörlerle de işbirliği şart.” dedi.

Ülkedeki Kovid-19’un düşmesiyle iyi bir nefes alında da ekonomik etkilerinin çok daha yıkıcı olacağı öngörülerini dile getiren Gürkut, tüm bunların hesaplanarak, hem bireyler hem de devlet olarak, tutumlu, planlı yaptırım ve üretime yönelik hedefler konulması gerektiğinin altını çizdi.

Gürkut, “Kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Kendi genel hastanemiz artık ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanıyor. Genel bir hastaneye ihtiyacımız olduğu da ortada, bununla ilgili de acil olarak adım atıp, kendi imkânlarımızla bunu yapmalıyız. Geleceğe dair planlamaya ve kalıcı, her hükümetle değişmeyen çözümlere ihtiyacımız var.” ifadeleriyle beklentilerini özetledi.

Eski Sağlık Bakanı Gülsen Bozkurt:

“Birkaç ay dahi olsa ekonomik kaygıları ikinci planda tutmalı ve sağlığa yönelmeliyiz”

2021 yılı için tek taraflı çalışmaların olmaması gerektiğine değinen Eski Sağlık Bakanı Gülsen Bozkurt, aşılanmanın şart olduğunu, bunun yanında korunmayla ilgili sıkı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Bozkurt, öncelikli olarak önümüzdeki birkaç ay içerisinde sadece sağlığın gündemde kalması gerektiğinin altını çizdi.

Mutasyona uğrayan virüsün Kıbrıs’ın güneyine geldiğini anımsatan Bozkurt, “Bence yeni yıl için alınan tedbirler daha da sıkılaştırılarak devam etmeli. Avrupa’da tam kapanma yeniden gündemde, gerekirse biz de çok geç olmadan tam kapanmaya gidebiliriz.” ifadelerine yer verdi.

Okulların kapanmasını çok etkili bir adım olarak değerlendiren Bozkurt, toplu çalışma alanlarında bur riskin devam ettiğini anlattı.

Bozkurt, şöyle devam etti: “Yapılan kutlamalar, tüm söylenenlere rağmen bunun olması çok kötü. İnsanlar hala bununun ciddiyetinde değil. Yeni hastane devreye girmeli, tüm bunlar çok ciddi sorunlar. Birkaç ay dahi olsa ekonomik kaygıları ikinci planda tutmalı ve sağlığa yönelmeliyiz. Devlet de bu bağlamda ekonomik olarak insanları en azından Nisan ayına kadar desteklemeli.”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Siber:

“Sağlık özelinde merkezi mücadele olan bu konunu çok yönlü tartışılmalı”

İlk kez tüm dünyanın ortak sorunu ve ortak konuşmasının sağlık-salgın konusu olduğuna dikkat çeken Başbakanlık COVID-19 Koordinasyon Konseyi eski Başkanı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Siber, ülkemizde de sağlık özelinde merkezi mücadele olan bu konunun yine de çok yönlü tartışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Siber, “Sağlık, pandeminin yarattığı tüm etkilerle düşünülüp planlama uygulamaya konmalıdır.” dedi.

Sadece sağlıkla mücadele hedefi ile bir sonuca varılamayacağını kaydeden Siber, tüm sıkıntılarla başa çıkabilmek için sistematik, ‘multidisiplinel’ bir çalışmaya ihtiyacımız olduğuna vurgu yaptı. Böyle bir çalışmanın henüz olmadığını dile getiren Siber, “Hemen ele alınmalı. Aksi halde 2021’de sağlıkla mücadele yanında ekonomik kriz ve insanların yaşamlarına negatif etkisi olacak olan birçok olayla yüzleşeceğiz.” dedi.

2021 yılının en büyük umudu olarak aşılanmayı gördüğünü anlatan Siber, “2021 yılında muhakkak ilk etapta aşı konusunda bir netlik oluşturmalıyız. 2020 ile 2021 arasındaki tek fark aşıların salgın sürerken uygulanmaya başlamasıdır. Bu en büyük umuttur. Çin’den gelen ve faz 3’ün açıklanması beklenen aşıdan haber bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç:

“Böyle giderse sağlık sistemimiz çöker, pandemi hastanesinin devreye girmesi ve aşılanmak şart”

Vakaların artışındaki gidişatın her gün 30’lu, 40’lı rakamlarda seyretmesiyle sağlık sisteminin çökebileceği öngörüsünde bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, ekonomiyle ilgili de diğer alanlarda bu sorunların artabileceği görüşünü paylaştı.

Bir an önce pandemi hastanesinin iyi bir plan ve organizasyon ile gündeme konması gerektiğine değinen Özgeç, 2021 yılında öncelikli beklentilerinin aşı olduğunu ifade etti.

Özgeç, “Ülkemize gelmesi beklenen iki çeşit aşı var bunlarla ilgili konuşulanlar var. En büyük temennimiz en erken sürede aşılanmaktır. Aşı gelecek, yapılacak ve ikinci dozu da yapılacak ve bu toplumun büyük kısmana yapılmalı. Ekonomi için de bütünlüklü bir plan şart ama ben bir sağlıkçı olarak her zaman sağlığın ilk sırada tutulması gerektiğinden yanayım. Önceliğimiz sağlık, akabinde de ülke refahı için ekonomik plan olmalı.” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ:

“Önlemler gevşetilmemeli, aşılı olsanız dahi belki bu virüse yakalanırsınız ama hafif”

Girdiğimiz yeni yılda en öncelikli olarak aşılanmak olduğuna vurgu yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ da aşının önemine değindi. Aldağ, toplumdaki büyük çoğunluğun önem sırasına göre aşılanması gerektiğini ifade ederek, aşılanma sonrasında da tedbirleri elden bırakmamak gerektiğine vurgu yaptı.

Aldağ, “Mutluluk reçetesi aşı olabilir. Bir an önce aşılanmamız gerekir. Özellikle riskli gruplar olmak üzere toplumun büyük çoğunluğunun aşılanması gerekiyor. Aşılanana kadar ve sonrasında da önlemler gevşetilmemeli. Aşılandık demek hastalığı yakalanmayacağız demek değildir. Grip aşısı gibi düşünün. Aşılı olsanız dahi belki bu virüse yakalanırsınız ama hafif atlatırsınız.” dedi.

Hem sağlık hem de ekonomi açısından bütünlüklü bir planın da şart olduğunu anlatan Aldağ, “Ne sağlığımızı ne de ekonomimizi kaybetmemeliyiz. Bu pandemi tüm kesimleri etkiledi ama kötü sonuçları önlemek için ekonomiyi ve sağlığı bir bütün olarak düşünüp buna göre adımlar atılmalı.” şeklinde konuştu.