Borcun borcunu, borçla kapatıyorlar...

Ertuğrul SENOVA

Maliyeyi usulsüz istihdamlar, şaibeli ihaleler, yolsuzluk iddiaları ve liyakatsiz yönetimle batıran UBP-YDP-DP Hkümeti, borç kapatmak için borçlandığı paranın taksitin, borçla kapatmak adına borçalanmaya hazırlanıyor...

‘Devletin’ borç takvimine göre hükümetin bugün, 4 milyar 710 milyon liralık borç taksitini ödemesi gerekiyor. Ancak kasada kaynak kalmaması nedeniyle yine bugün, 5 milyar TL borçlanıyor...

26 milyar TL’lik tarihi bütçe açığıyla yıla başlayan Ünal Üstel Hükümeti’nin, devlete yarattığı borç stoku bugün itibariyle tam 18 milyar 190 milyon 393 bin TL...

Bu tablonun en korkutucu tarafı ise döviz cinsi borçların ağırlığı.

İngiliz Sterlini: 104,4 Milyon STG

ABD Doları: 48,6 Milyon USD

Euro: 33,1 Milyon EURO

TL’deki her bir kuruşluk değer kaybı, hükümetin denetimsiz borçlanma politikası yüzünden geleceği daha fazla ipotek altına almaya devam ediyor...

Sadece 2026'da 15,7 milyar borçlandılar

2026 yılının henüz ilk dört ayında olunmasına rağmen, Maliye "borçlanma fırtınasına" tutulmuş durumda. Yılbaşından bu yana sadece Türk Lirası cinsinden yapılan borçlanmaların toplamı 8 milyar 74 milyon TL’yi buldu.

Ocak-Mart döneminde döviz ihaleleriyle birlikte sağlanan toplam kaynak ise 15,7 milyar TL’yi geçti.

21 Nisan’daki son duyuruyla birlikte 2026’daki toplam ihale sayısı 20'ye yükselmiş durumda.

6 Milyar daha borçlanmak için yetki verildi

Borç sarmalı bununla da sınırlı kalmıyor. 22 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Maliye Bakanlığı’na 6 milyar TL tutarında daha net borçlanma yapabilmesi için ek yetki verildi. Bu karar, hükümetin bütçeyi yönetemediğinin ve önümüzdeki aylarda ödenecek milyarlarca liralık borç için şimdiden yeni bir borç kapısı araladığının en somut kanıtı oldu.

Bir rutin olarak “borç döngüsü”

Usulsüzlük iddiaları ve bütçe disiplininden uzak harcamalarla sarsılan kamu maliyesinde, 2026 yılı için öngörülen 25,2 milyar TL'lik tarihi bütçe açığı, borçlanmayı bir rutin haline getirdi. UBP-YDP-DP koalisyonunun liyakatsizliğiyle batma noktasına gelen maliye, artık sadece borç faizi ve eski borçların yeni borçlarla "takas" edildiği bir borç sarmalına dönüşmüş durumda.

2026 Yılı Türk Lirası (TL) Borçlanmaları

• 4.710.000.000 TL

• 3.190.000.000 TL

• 86.004.668 TL

• 88.357.260 TL

2026 Yılı Döviz Cinsinden Borçlanmalar

• 15.450.000 ABD Doları

• 8.200.000 Avro

• 1.010.740 ABD Doları