“Borçlanma ne kadar ve nereye kadar gerekir ise o kadar sürecek”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin ‘Borçalanma nereye kadar sürecek?’ sorusuna Meclis kürsüsünde cevap veren Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Ne kadar ve nereye kadar gerekir ise o kadar sürecek.” dedi.

“Sürekli bir algı oluşturma hadisesi ile karşı karşıyayız. Sanki dünyada tek borçlu devlet biziz veyahut da herhangi bir devletin borcu yoktur algısı yaratılmaya çalışıyor.” diyen Berova, “Bu doğru değil.” dedi. Örnek olarak da Kıbrıs’ıon güneyine işaret eden Berova, “En yakın komşumuzun 23 milyar euronun üzerinde borcu mevcut. Önemli olan borçla ilgili sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Sürdürülebilir bir borç yapısının devam edebilmesi için bunun gayri safhi yurt içi hasıla oranı önemlidir ve buna bağlı olarak da bu oranın yüzde 3 ve altında olması sürdürülebilliğin göstergesidir. 3 ile 5 arasında bir oran ortaya çıkarsa bu sıkıntılı bir süreç ortaya koyabilir.” diye konuştu.