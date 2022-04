Bölgelide ‘hizmet alamama’, çalışanda ‘gelecek’, başkanda ‘KAOS’ endişesi!

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin belediye sayılarını azaltmayı hedefleyen ‘Belediyeler Reformu’, başkanların yanı sıra belediyelerinden memnun bölgeliler ve çalışanları da huzursuz etti… Kapatılması planlanan belediyeler arasında olan Dikmen’de bölgeli öfkeli: “Reform yapmak belediye kapatmak olmamalı. Belediyemizin kapatılmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin belediye sayılarını azaltmayı hedefleyen ‘Belediyeler Reformu’, başkanların yanı sıra belediyelerinden memnun bölgeliler ve çalışanları da huzursuz etti… Kapatılması planlanan belediyeler arasında olan Dikmen’de bölgeli öfkeli: “Reform yapmak belediye kapatmak olmamalı. Belediyemizin kapatılmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

‘Yerel Yönetimler Reformu’ olarak da adlandırılan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı komitede görüşülmeye devam ederken, kapatılması düşünülen belediyelerden biri olan Dikmen Belediyesi de ‘kapatılmamak’ için mücadelesini sürdürüyor.

YENİDÜZEN, Dikmen’de nabız tuttu… Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, belediye çalışanları ve bölge halkına belediyelerinin niçin kapanmaması gerektiğini sordu.

Dikmen Belediyesi’nin hem hizmet yönünden, hem de mali açıdan iyi durumda olduğunu belirten bölge insanı, belediyelerinin kapatılmasına izin vermeyeceklerini dile getirerek, bu yöndeki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Reform adı altında yapılmaya çalışan ne varsa zaten Dikmen Belediyesi bunu daha önce gerçekleştirdi her şeyiyle kendine yetebilen bir belediyi kapatıp, başka bir belediyeyle birleştirilmesi maceradan başka bir şey değil” değerlendirmesini yaptı.

Şu anda komitede görüşülen tasarıya göre Dikmen Belediyesi kapatılıp, Girne Belediyesi ile birleştirilmesi planlanıyor. Dikmen Belediyesi çalışanları ve bölge halkı daha önce konuyla alakalı olarak eylem gerçekleştirmiş, belediyelerinin kapatılmasına izin vermeyeceklerinin mesajını vermişti.

Dikmen Belediyesi’nin dünü bugünü…

12 köye, 20 bine yakın nüfusa hizmet

Dikmen Belediyesi 1 Haziran 1986 tarihinde kuruldu. Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Asbaşkan Fatma Ekdal’ın yanı sıra, Dikmen Belediyesi’nde 9 meclis üyesi bulunuyor.

Belediye bünyesinde Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de dahil olmak üzere toplamda 102 personel görev yapıyor.

Dikmen Belediyesi; Aşağı-Yukarı Dikmen, Aşağı-Yukarı Taşkent, Güngör, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Pınarbaşı, Dağyolu, Göçeri, Akçiçek ve Şirinevler’e hizmet veriyor.

1986 yılında kurulan belediyede şu ana kadar Besim Akasen (1986-1990), Yaşar Güçsav (1990-2006) ve Yüksel Çelebi (2006-günümüz) isimleri Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Dikmen Belediyesi’nin mali yönden geliri ile gideri denk olarak değerlendirilirken, herhangi bir kurum veya kuruluşa bir borcu olmadığı da belirtiliyor.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Kendi kendine yetebilen bir belediyeyi kapatmak, maceradan başka bir şey değil”

“Reform adı altında yapılmaya çalışılan ne varsa zaten Dikmen Belediyesi bunu daha önce gerçekleştirdi. Biz kendi kendine yetebilen bir belediyeyiz. Yeni maceralara atılmanın bir anlamı yok”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yerel yönetimler reformu çalışmasını yorumladı, “Yapılmaya çalışılan kesinlikle doğru değil. Her şeyiyle kendine yetebilen bir belediyi kapatıp, başka bir belediyeyle birleştirilmesi maceradan başka bir şey değil” dedi.

Başkan Çelebi’nin ifadeleri şöyle:

“Biz baştan beri karşı çıkıyoruz. Belediyenin kapanması veya birleştirilmesi doğru değil. Reform adı altında yapılmaya çalışan ne varsa zaten Dikmen Belediyesi bunu daha önce gerçekleştirdi ve kendi kendine yetebilen bir belediyeyiz.

Dikmen Belediyesi 20 bine yakın insana hizmet veriyor ve insanların büyük bir bölümü verilen hizmetten de memnun… O yüzden yapılmaya çalışılan kesinlikle doğru değil.

Bunu gerçekleştirmek isteyenlerin bunu iki kez düşünmesi lazım… Bu noktada her şeyiyle kendine yetebilen bir belediyi kapatıp başka bir belediyeyle birleştirilmesi maceradan başka bir şey değil.

Yeni maceralara atılmanın bir anlamı yok. Halk da kesinlikle desteklemiyor. Çünkü halkımızın beklentisi bugüne kadar fazlasıyla yerine getirildi. Umarım, Dikmen Belediyesi hayatta kalmaya devam eder. Bu yönde mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz.”

“Bugüne kadar sorun yaşamadan hakkımızı gününde aldık. Şu anda bizleri kendi personelini bile gününde ödeyemeyen bir belediyeye bağlamak istiyorlar. Dikmen Belediyesi örnek alınabilecek bir belediyedir” [Dikmen Belediyesi çalışanları]

Belediye çalışanları ne dedi?

‘Örnek bir belediyeyiz’

Mustafa Tayfuner: “Kendi ayakları üzerinde durabilen, borcu olmayan bir belediyeyiz”

“Kapanması düşünülen diğer belediyelere baktığımız zaman batık olmayan nadir belediyelerden biri bizim belediyemizdir. Alan büyüklüğü bakımından da ilk 3-4 belediyeden birisiyiz. Bunlar zaten kapanmaması için başlıca sebepler… Onun dışında bizim verdiğimiz hizmetlerden vatandaşlarımız da oldukça memnun ve olumsuz herhangi bir durum söz konusu değil. Tüm personelimizin maaşlarını da gününde yatırıyoruz. Biz, kendi ayaklarında duran bir belediyeyiz. Kendi gelirlerimizle, kendi yatırımlarımızı yapıyoruz, herhangi bir kurum veya kuruluşa da bir borcumuz yok. Bunların hepsini yapan bir belediyeyi kapatıp da başka, üstelik de mali açıdan sorunlu bir belediyeye bağlamak demek, buradaki vatandaşların üzerine bir borç yükü almak değildir. Bu yönde sonuna kadar tüm personelimiz ve bölge halkımız da gerekli mücadeleyi sürdürecek.”

Gülsün Ezcan: “Bizleri kendi personelini bile gününde ödeyemeyen bir belediyeye bağlamak istiyorlar”

“Belediyemiz kapanmasın diyoruz çünkü yapılması istenen reform yeteri kadar bir çalışma yapılmadan gerçekleştirilmek isteniyor. Biz aslında reforma karşı değiliz ama bunun için çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Belediyemiz neden kapanıyor? Belediyemiz, batık bir belediye değil, hatta bütçesi çok iyi durumda olan bir belediyedir. Kendi kendini yönetebilen, coğrafi bakımdan büyük bir belediyedir. Dikmen Belediyesi ISO Belgesi’ne sahip olan ilk ve tek belediyedir. Peki, neye göre bizim belediyemizin kapatıp, bizleri Girne Belediyesi’ne bağlayacaklar? Konum itibariyle de bu durum doğru değildir çünkü arada dağ var. Biz personel olarak bugüne kadar sorun yaşamadan hakkımızı gününde aldık ve şu anda bizleri kendi personelini bile gününde ödeyemeyen bir belediyeye bağlamak istiyorlar. Biz personel olarak da, bölge halkı olarak da sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.

Nevgül Aslantaş: “Bölge halkı belediyeden memnun, arayıp teşekkür ediyorlar”

“Ben, 2009 yılından bu yana Dikmen Belediyesi’nin personeliyim. Biz, her zaman maaşlarımızı gününde aldık, üst kademe de her zaman yanımızda oldu. Biz, burada bir aile gibiyiz. Bölge halkı da memnun... Ben sekreterim ve halkla iç içeyim. Bölge halkından her zaman için iyi dönüşler alıyoruz, insanlar telefonla arayıp teşekkür ediyorlar. Bunu bire bir yaşayan biriyim. Biz belediyemizin kapanmasını istemiyoruz. Belediyemizin kapanmaması için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.”

Mustafa Demirtaş: “Dikmen Belediyesi örnek alınabilecek bir belediyedir”

“2010 yılından beridir Dikmen Belediyesi’nde çalışıyorum. 12 yıldır gerek Dikmen’de, gerekse belediyenin bağlı olduğu köylerde dört dörtlük hizmet veriyoruz. Hem bizler, hem de bölge halkı Dikmen Belediyesi’nin kapatılmasını istemiyoruz. Çünkü Dikmen Belediyesi örnek alınabilecek bir belediyedir. Bizi Girne Belediyesi’ne değil, Girne Belediyesi’ni bize bağlasınlar. ISO belgesi olan ve her zaman dıştan bakanın takdir ettiği bir belediyeyiz. Dileyen, belediyemizin hizmet verdiği tüm köyleri gözlemler ve Dikmen Belediyesi’ne notunu verir. Belediyemizin kapanmasına kesinlikle karşıyız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Barış Can: “Var olan bir düzeni bozmak burası için çok kötü olacak, izin vermeyeceğiz”

“Belediyemizin kapanmasını istemiyoruz. Burada bölge halkı bir birini tanıyor, verilen hizmetten de oldukça memnun. Konum olarak da Girne Belediyesi’ne bağlanmak mümkün değildir. İnsanlar, bizlere kolayca ulaşabiliyor ve biz de mümkün olan en kısa sürede gerekli hizmeti verebiliyoruz. İnsanlar da bundan memnun kalıyor. Şu anda var olan bir düzeni bozmak burası için çok kötü olacak. Biz buna izin vermeyeceğiz.”

Hüseyin Günalp: “Dikmen Belediyesi’nin kapanmasını istemiyoruz, belediyemize sahip çıkacağız”

“Biz belediyemizin kapanmasını istemiyoruz çünkü personeline günü gününe ödemesini gerçekleştiren, işleri hiçbir zaman aksamayan ve bölge halkının da her zaman memnun olduğu bir belediyeyiz. Bölge halkımız arasında tabii ki memnun olmayan da olabilir ama genel anlamda herkes çok memnun. Böyle bir durumda Dikmen Belediyesi’ni kapatmak kesinlikle doğru değildir. Kapanmasını istemiyoruz, belediyemize sahip çıkacağız.”

“Biz belediyemizden çok memnunuz, iyi bir hizmet veriliyor. Bölge halkının memnun olduğu bir belediyenin kapanması kesinlikle doğru değil. Kapattırmayacağız” [Dikmen halkı]

Bölge halkı ne dedi?

‘Belediyemizden çok memnunuz, kapatılmasına karşıyız’

Nalan Songül Ak: “Belediyemizin kapanmasını istemiyoruz”

“Belediyemiz köyümüzde iyi hizmet veriyor. Belediyemizin kapanmasını istemiyoruz. Girne Belediyesi’ne bağlanmamız durumunda burası ve buraya bağlı köylerde hizmet anlamında kalite düşecek. Bizler hem belediye başkanımızdan, hem de verilen hizmetten çok memnunuz. Belediyemizin kapanmaması adına mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Ahmet Efendi: “Belediyemizi kapattırmayacağız”

“Bizim belediyemizin Belediye Başkanı ve ekibi başarılıdır. Borcu yok, işçilerini zamanında ödüyor. Verilen hizmetten herkes memnun. Belediyemiz niçin kapansın? Meclis’te bu köy için karar vermek doğru değil. Belediyemizi kapattırmayacağız. Kapattırmamak için de sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Ali İnkaya: “Biz belediyemizden çok memnunuz”

“Eğer Girne Belediyesi’ne bağlanırsak ben bir daha yerel seçimde oy kullanmayacağım. Eminim ki, birçok insan bu konuda benimle aynı görüşte. Biz belediyemizden çok memnunuz, iyi bir hizmet veriliyor. Şu anda bir telefonla kısa sürede hizmet alabiliyoruz. Girne Belediyesi’ne bağlandığımız zaman bize verilecek hizmet ne kadar hızlı olacak?”

Kaan Güçsav: “Bölge halkının memnun olduğu bir belediyenin kapanması doğru değildir”

“Hangi açıdan bakacak olursak bakalım, Dikmen Belediyesi’nin kapanmaması lazım. Bu belediye batık bir belediye değildir ve sürekli hizmet veren bir belediyedir. Batık belediye olsa kapanmasında bir sakınca yoktu ancak borcu olmayan, iyi bir hizmet veren, araç ve personel konusunda sıkıntı yaşamayan, en önemlisi de bölge halkının memnun olduğu bir belediyenin kapanması doğru değildir.”

Yakup Güçsav: “Reform yapmak belediye kapatmak olmamalı”

“Bu konu biraz siyasete kaymış durumdadır ancak bunun siyasetle bir alakası yoktur. Buradaki insanlar Dikmen Belediyesi’nin kapanmasını istemiyor. Şu anda 12 köye hizmet veren bir belediyenin kapatılıp başka bir bağlanması durumunda buradaki vatandaşlar eskisi gibi hizmet göremeyecek, derdini anlatacak birini de bulamayacak. Çünkü Girne Belediyesi büyük bir belediye ve birçok bölgeye hizmet veriyor. Reform yapmak belediye kapatmak olmamalı. Belediyemizin kapatılmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”