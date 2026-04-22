Boğazköy ve çevresinde cuma günü 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim hattında yapılacak parselasyon çalışması nedeniyle Cuma günü Boğazköy ve çevresinde yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında Boğazköy köy içi, Lefkoşa–Girne ana yolu Boğaz Kavşağı, Hediyem Su bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ’a elektrik verilemeyecek.