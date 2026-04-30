BM: "Lübnan'da 4 kişiden biri gıda güvensizliği tehdidiyle karşı karşıya"

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), mart ayının başından itibaren Lübnan'da başlayan saldırılar nedeniyle iç göçün arttığını ve neredeyse halkın dörtte birinin gıda güvensizliği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından açıklanan raporda, Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inin, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarıyla göç etmek zorunda kalarak "gıda güvensizliğine sürüklendiği" belirtildi.

Raporda, ülkede Nisan - Ağustos 2026 döneminde nüfusun dörtte biri olarak tahmin edilen yaklaşık 1 milyon 240 bin kişinin "kriz" aşaması olarak tanımlanan 3. seviyede akut gıda güvensizliği yaşayacağı öngörüsü paylaşıldı.

Lübnan'da 17 Nisan'da başlayan ateşkese rağmen İsrail'in ihlalleri ve işgali sürerken raporda, mevcut durumun Ekim 2025'teki tahminlerden çok daha kötü olduğu, gıda güvensizliği yaşayanların oranının kısa sürede yüzde 17'den (874 bin kişi) yüzde 25'e (1 milyon 240 bin kişi) yükseldiği vurgulandı.

Raporda, ülke üzerindeki ekonomik baskıların ve artan gıda fiyatlarının "halkın alım gücünü erittiği" ifadelerine yer verilirken, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl, Mercayun, Sur ve ülkenin doğusundaki Baalbek-Hermel bölgelerinin "krizin merkez üssü" olduğu bilgisine yer verildi.

Bu bölgelerde tarım arazilerinin zarar gördüğü ve çiftçilerin topraklarına erişemediği aktarılan raporda, bu durumun "gıda üretimini felç ettiği" kaydedildi.

Suriyeli ve Filistinli mültecilerin gıda krizi

Raporda, krizin Lübnanlıların yanı sıra ülkede bulunan Suriyeli ve Filistinli mültecileri de ağır şekilde etkilediği ifade edilirken, mülteci grupların neredeyse yarısının gıda kuyruklarına girmek zorunda kaldığı bilgisi verildi.

Mülteci ailelerin çaresiz kalarak "öğün atlamak veya ellerindeki son varlıkları satmak" gibi yöntemlere başvurduğu uyarısı yapılan raporda, uzmanlar acil insani yardım ve tarımsal destek sağlanmaması halinde durumun bir felakete dönüşebileceğinin uyarısını yaptı.

Raporda, Lübnan'daki gıda krizinin Suriyeli mültecileri yüzde 36 oranında ve Filistinli mültecileri yüzde 45 oranında etkilediği aktarıldı.

Lübnan Tarım Bakanı Nizar Hani ise raporun sonuçlarının ülkenin geçtiği kritik aşamayı yansıttığına dikkati çekerek, tarım sektörünün korunmasının artık "milli ve uluslararası bir sorumluluk" olduğunun altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.