BM: Gazze'de devam eden saldırılar sivillerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor



Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de devam eden saldırı, bombardıman ve silahlı çatışmaların sivillerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) çalışanlarının, Gazze'de yerleşim bölgelerinde saldırı, bombardıman ve silahlı çatışmaların devam ettiğini aktardığını belirten Dujarric, bunların sivillerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdığını söyledi.

Dujarric, "Meslektaşlarımız, dün, Gazze'nin kuzeyinde bir çadırın vurulması sonucu çocukların öldürüldüğüne dair haberler aldı. UNOCHA, uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiğini yineliyor." dedi.

Gazze'de gıda güvenliği konusunda da BM ve ortaklarının yiyecek dağıtmaya devam ettiğinin altını çizen Dujarric, buna rağmen Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanlarının, Gazze'deki her beş aileden birinin günde sadece bir öğün yemek yediği konusunda uyarıda bulunduğunu dile getirdi.

Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillerle bağlantılı saldırıların can kayıplarına, hasara ve yerinden edilmeye yol açtığına dair son derece endişe verici raporlar almaya devam ettikleri bilgisini paylaştı.

Son günlerdeki saldırıların özellikle eğitim tesislerini etkilediğine dikkati çeken Dujarric, "BM eğitim ortaklarımız, Batı Şeria'daki çocukların okullarında ve çevresinde daha fazla şiddete maruz kaldıkları konusunda uyarıyor. Bu durum, onları riske atıyor ve öğrenmeye devam etmelerini zorlaştırıyor. Her çocuğun eğitime erişimini koruma ve yeniden sağlama ihtiyacının aciliyetini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.