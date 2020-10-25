Bitti mi ?

Çok ‘Seçim’ gördük geçirdik. Ama böylesi ilk defa oldu. Ve sonuçta Ersin Tatar kazandı.

Kutlarım… Hayırlısı olsun.

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İnsanlar ‘Virüs’ belasından kurtulma çarelerini düşünürlerken, kendilerini garip mi garip bir ‘Seçim’ süreci içinde buluverdiler. İddialar, tartışmalar v.s. iyice bunalttı. Seçmenlerin nerdeyse yarısı, bu bunalım içinde ikilimler yaşadı; sandığa bile gitmedi.

Tartışmalar hala sürüyor. Ve bu gidişle daha bir süre daha sürmeye de devam edecek gibi.

Ve… Şöyle veya böyle bitti … Artık yepyeni bir Cumhurbaşkanımız var. Şimdi gözler ve kulaklar onda.

Yeni Cumhurbaşkanımız neler yapacak ?

Saray’da kendi hızına uyum sağlayabilecek, yepyeni kadrosunu oluşturacak…

Partisi UBP’ye uygun, yeni bir Başkan için ağırlığını koymaya çalışacak…

Anavatanı ile sıkı işbirliği içinde, dağılan Hükümet’in yerine yepyeni, ‘uyumlu’ olacak bir Hükümet için çaba gösterecek….

Halkıyla, siyasi partileriyle, örgütlerle ilişkiler kuracak, gerilmiş havayı yumuşatmaya çalışacak…

Daha da önemlisi, (Söylemlerinden anladığımız kadarıyla),

Rumlarla müzakere koşullarını masaya koyacak. “Federasyon falan yok…” diyecek...

Ardından…….

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ‘Tanınması’ için atağa geçecek. Belki de bu amaçla yurt-dışı ziyaretler de yapacak.

Sonuçta ‘Bir Millet Üç Devlet’ mi olacak ? Yoksa ‘Bir Millet İki Devlet’ mi kalacak ? Bilinmiyor…

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Bütün bunlar olurken, Sayın Cumhurbaşkanı, halkının, Türkiye’ciler /Türkiye Karşıtları (!); Rumcular (!) /Türkçüler; Hainler (!) / Milliyetçiler; Federal çözüm taraftarları / karşıtları; hatta Erdoğancılar ve Erdoğan karşıtları olarak bölünmüş olmasının açtığı yaraları da kapatmaya çalışacaktır herhalde.

Nasıl ? Merakla bekliyoruz.

Sokak Ağzı

“Yaşadığımız bu ilginç süreçte benim en çok hayret ettiğim, bazı Türkiye gazetelerinde çıkan yazılar ve haberler oldu. Özellikle yandaş medyayı hep duyardık da bu kadarını beklemezdim.”

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“Sayın Oktay seçim sonrasında KKTC’de demokrasi bayramı var demiş. Sayenizde inanılmaz bir demokrasi örneği gördük ve yaşadık Sayın Oktay. Ama kim bilir ? Belki de benzeri bir bayramı bir gün siz de yaşarsınız.”

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“Türkiye düşmanları dediniz durdunuz. Ne düşmanlıklarını gördünüz açıklayın da biz de öğrenelim bari.”

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“Türkiye basınından bir başlık: ‘Kıbrıs yeni liderini seçti.”… Önce. Biz seçmedik siz seçtiniz beyler… Ha bu arada Lider falan da seçilmedi. Tatar liderimiz değildir. Cumhurbaşkanı’dır. ”

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“Bundan böyle Ers diyemeyeceğiz artık. Saygıda kusur etmek istemeyiz. Bay Ers, yahut Başkan Ers diyeceğiz.”

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“Denktaşlara çok ama çok şaşırdık. Baba başka söyledi, oğul başka yaptı. Bundan sonrasını çok merak ediyorum.”

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“Ben şimdi, yeni Cumhurbaşkanımız, Türkiyedeki gibi bir Başkanlık Sistemi önerisi ile de gelir mi gelmez mi ? Bunu merak ediyorum.”

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“Oy satın alanlar maşallah çokmuş. Ama, müşteri olmasa satamazlardı değil ? Yani, satın alan suçlu da satanlar suçsuz ?”

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“Aha gene dünyada bir ilk size… Kalecide virus çıkarsa defans oyuncuları garantinaya alınacakmış. Sadece futbol tarihine değil tıp tarihine de geçecek bir karar değil bu ?”

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“Kalecide pozitif vaka çıkarsa defans oyuncuları karantinaya alınacakmış. Bu kararı alanların, ne futbol bilgileri var ne de seyrediyorlar. Bir bilene danışsalardı bari. Dünyaya bir kez daha rezil olduk.”

Anlayana

“Haklı bir siyasi davaya en büyük zararı, muhalefetin acımasızca saldırması değil yandaşlarının aptalca savunması verir.” (Alexander Hamilton)