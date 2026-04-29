“Birleşik Kıbrıs hedefi emek mücadelesinin de ayrılmaz bir parçasıdır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 1 Mayıs’ın emekçilerin ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı birlikte mücadele etmesinin günü olduğunu belirterek, Birleşik Kıbrıs hedeflerinin yalnızca bir siyasi talep değil, emek mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maviş mesajında Ledra Palas barikatının 23 yıl önce açıldığını hatırlatarak bunun adada önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Aradan geçen sürede iki toplumun bir arada olabileceğini gösterdiğini belirten Maviş, “Bu umut dolu süreç, bölünmüşlüğe karşı dayanışmanın, ayrımcılığa karşı ortak mücadelenin mümkün olduğunu da ortaya koymuştur. O günden bugüne temaslar arttı, ortak yaşam iradesi güçlendi. Milliyetçiliğe karşı emekçilerin dayanışması büyüdü. Sokaklar bize bu adanın ayrılığın değil birlikte üretmenin ve birlikte yaşamanın coğrafyası olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

“Bizler ne barıştan ne çözümden vazgeçtik”

1 Mayıs’ın tüm dünyada emekçilerin ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı olmaksızın birleşmesi ve birlikte mücadele etmesinin günü olduğunu söyleyen Maviş, bu bağlamda Kıbrıs için 1 Mayıs’ın halkları birleştiren, eşitlik ve adalet temelinde ortak bir gelecek kurma iradesinin de bir ifadesi olduğunu kaydetti.

“İki toplumun siyasi eşitliğine dayalı, adil ve birleşik bir Kıbrıs hedefi bizler için yalnızca bir siyasi talep değil. Aynı zamanda emek mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır” diyen Maviş, müzakerelerin hızlanması, somut ve sonuç alıcı adımların atılması, güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi ve yeni geçiş noktalarının açılmasının ertelenemez bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Maviş, “Halkların temasını artırmak, haklara erişimi genişletmek ve ortak yaşamı büyütmek barışın en güçlü zemini olacaktır. Bizler ne barıştan ne çözümden vazgeçtik. Bu adada umudu büyütmeye, emek mücadelesi, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde birleşik bir gelecek için yürümeye devam edeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs” ifadelerini kullandı.