Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 9 yaşındaki Olivia’nın hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Dinçyürek, “Yaşamın içinde hastalık da var, ölüm de. Bizim görevimiz, müracaat eden hastayı en iyi şekilde değerlendirip sağlığına kavuşturmak hedefindeyiz.” dedi.

Dinçyürek, esas ilgilendikleri noktanın bu ölümler içinde bir hata ya da ihmal olup olmadığı olduğunu vurgulayarak, “Bu çocuğun kesin ölüm sebebi belirlenmeden birtakım girişimlerle sağlık çalışanları hedef alınarak tartışmaların artırıldığı bir ortam var. Bu yorumları yapanların kaçta kaçı hastanın durumunu ve gerçekleri bilerek bu suçlamaları ve bedduaları yapıyor?” sorusunu sordu.

“Biri çıksın ve bana bu çocuğun ölüm sebebini açıklasın.” diyen Dinçyürek, birçok hekimin hastayı gördüğünü ve müdahalede bulunduğunu söyledi. İlk otopsi sonucunda hâlâ kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini belirten Dinçyürek, “Bunun konulabilmesi için numune alındı ve tetkik için gönderildi. Ayrıca genetik bir anomali olma ihtimaline karşı da genetik araştırma yapılıyor.” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’in geçtiğimiz günlerde manşetinde yer alan TIP-İŞ Başkanı Özlem Gürkut’un açıklamasını da okuyan Dinçyürek, “Sapa sağlam çocuğumuz geldi ve hiçbir şeyi yoktu. Getirdik ve öldü” şeklindeki söylemler ya bilgiye sahip değilsiniz ya da art niyetlisiniz. Hiçbir sağlık çalışanı, kendisinden yardım isteyen bir hastayı bileyerek, isteyerek zarar görmesine fırsat vermez” dedi.