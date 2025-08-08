Birçok bölgeye elektrik verilmeye başlandı
Güneşköy trafo merkezindeki patlamadan dolayı elektriksiz kalan birçok bölgeye elektrik verilmeye başlandı.
Kıb-Tek yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, alternatif besleme yöntemi geliştirilen arızalı kısmın sistemden tamamen ayrılmasının ardından santraller devreye girdi ve kısa sürede tüm bölgelere elektrik verilecek.
