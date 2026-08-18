Bir yer neden sürekli skandallarıyla görünür?

Bir yer neden sürekli dünyanın karşısına skandallarıyla çıkar?

Neden uluslararası basında bilimle, sanatla, kültürle, başarıyla değil de kara para, sahte diploma, insan ticareti, yasa dışı bahis ya da şimdi olduğu gibi tüp bebek skandalıyla görünür?

BBC’nin en önemli haberlerinden biri yine kuzey Kıbrıs.

Yine dünya basınındayız...

Yine rezillikle...

BBC’nin araştırmasına göre, kuzey Kıbrıs’ta tüp bebek tedavisi gören kimi aileler, seçtikleri donör yerine başka insanların sperm ya da yumurtalarının kullanıldığından şüpheleniyor.

İddiaya göre bundan etkilenen en az 30 çocuk var.

Çocukların çoğu İngiliz vatandaşı.

DNA testi yapılan 11 çocukta ortaya çıkan sonuçların, ailelere verilen donör bilgileriyle uyuşmadığı belirtiliyor.

İddialar son derece ağır.

Çünkü burada mesele yalnızca bir sağlık hizmeti de değil.

Bir insanın genetik kimliği söz konusu.

Açıkçası bu da bir "güvenlik" sorunu...



***

Daha önce yine gündeme gelmişti, yine uluslararası basında, yine benzer iddialarla…

Hatta “hükümet” vekillerinden birinin telaşıyla yansımıştı mesele basına…



Bu köşede “Bataklık dünyada görünüyor” diye yazmıştım.

Ne acıdır ki bu bataklığın en önemli mimarları “güvenli bir ülkeyiz” diyor şimdi.

Hem de daha fazla “silah izni” dağıtarak…

***

Her ülkede suç olur.

Her ülkede sahtekârlıklar yaşanır.

Her ülkede skandallar ortaya çıkar.

Bir ülkeyi itibarsızlaştıran yalnızca bunların varlığı değildir.

Bunlarla ne yaptığıdır.

Denetliyor musunuz?

Soruşturuyor musunuz?

Sonuçlarını açıklıyor musunuz?

Sorumluları cezalandırıyor musunuz?

Daha da önemlisi: Utanıyor musun?



***

BBC’nin haberindeki en çarpıcı ayrıntılardan biri şu: Dünyanın en büyük sperm bankalarından Cryos International’ın, iddiaların merkezindeki kliniklerden birini 2016’dan beri kara listeye aldığı belirtiliyor.

On yıl!

Dünya biliyor da biz bilmiyor muyuz?

Biliyorsak ne yaptık?

İlk BBC haberinden sonra Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

BBC şimdi, defalarca bilgi istemesine rağmen Bakanlığın kendilerine yanıt vermediğini yazıyor.

İşte “bataklık” dediğim tam da bu.



Bataklık yalnızca suç değildir.

Denetimsizliktir.

Cezasızlıktır.

Suskunluktur.

Şeffaflıktan kaçmaktır.

***

Ülkelerin de insanlar gibi itibarı vardır.

“Kuzey Kıbrıs cennettir” diye milyonlar harcayabilirsiniz.

Turizm reklamları yapabilirsiniz.

Sağlık ve eğitim adası olduğunuzu anlatabilirsiniz.

Ama ülkenizin gerçek markasını reklam ajansları değil, kurumlarınız yaratır.

Hukukunuz…

Denetiminiz…

Şeffaflığınız…

Güvenilirliğiniz…

Yıllar önce “Bataklık dünyada görünüyor” demiştim.

Keşke bugün başka bir yazı yazabilseydim.

Ama görünen o ki dünya yine bize bakıyor ve ne yazık ki yine bataklığı görüyor.

Kimileri bu bataklık içinde keyif sürüyor.

Nereye kadar?

