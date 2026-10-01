Her şey ANİDEN

Aniden Türkiye’den KKTC’ye doğal gaz getirileceğini duyduk.

Su gelirken de böyle olmuştu.

Aniden.

Sonra gelecek olan doğal gaz için yine aniden bir antlaşma imzalandığına şahit olduk.

Sonra yine aniden gelecek olan doğal gaz için Türkiye tarafında çalışmalara başlandığını da duyduk.

Birileri tek taraflı karar vermiş çoğu şeyde olduğu gibi yine tek taraflı uygulamaya geçmişler. Diğer taraf mı? Öyle bir taraf yok ki!

Yine de sevindik tabii… Teknecik’e kadar gelecek olan doğal gaz boru hattından çıkan doğal gaz evlerimize kadar elektriği sağlayacak, yakıtsızlıktan (iletim hatlarını bilemem) dolayı elektrikler kesilmeyecek, kalitesiz yakıttan kurtulacağız, iddialara göre elimize gelen faturalarda yazan miktarlar da düşecek.

İnsan sevinmez mi!?

Bizi düşünmüşler, elektrik derdinden bizi kurtaracaklar, doğal gaz sürekli bize doğru akacak diye düşündük.

Sonra aniden bu hattın çift yönlü düşünüldüğünü öğrendik. Nasıl yani! KKTC, Türkiye’ye doğal gaz mı ihraç edecek! Bir an şaşkınlık ama sonra bu çift yönlü doğal gaz hattının gerçek niyetini anladık.

İlk başta Türkiye’den (gerçi Türkiye de doğal gazı ithal ediyor) KKTC’ye doğal gaz gelirken sonradan da Ada’dan Türkiye’ye doğal gaz gidecekmiş. KKTC’de doğal gaz olmadığına göre beklentinin Kıbrıs’ın güneyindeki doğal gazın çıkarılması durumunda bu gazın önce Türkiye’ye sonra da Avrupa’ya taşınması düşünülüyormuş.

Biz de sevinmiş, bizi düşündükleri için doğal gaz getirecekler diye duygulanmıştık hatta!

Ama yine de daha büyük bir projede daha büyük bir sevince dahil olabilecek olmamızdan dolayı bu haberleri umutla karşılıyoruz. En azından ben öyle yapıyorum.

Çünkü böyle bir proje ancak Kıbrıs sorununun çözümü sonrası hayata geçebilir ki bu da Türkiye’nin Kıbrıs’ın güneyinden taşınacak doğal gazın hatırına, Kıbrıs sorununun çözümü için elinde tuttuğu ipleri gevşetebileceğinin habercisi gibi geliyor.

Umarım çift yönlü düşünülen doğal gaz boru hattı tek yönlü çalışmak zorunda kalmaz.

Tufan ve Nikos

New York’ta BM Genel Kurulu vardı. Bizim Liderlerimiz de oradaydılar. BM Genel Sekreteri Guterres ile birer toplantı yaptılar.

Program da oydu aslında.

7 maddelik güven artırıcı önlemlerin ne durumda olduğunu öğrenmek isteyen Guterres’e Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis kendileri açısından son durumu anlatacaklardı. Öyle de oldu.

Sonra Hirstodulidis’ten 2+1 toplantı önerisi geldi. Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin bu öneriyi Tufan Erhürman’a iletti. Erhürman, “yeni bir şey var mı?” diye sormuş Holguin’e, O da “daha önce yaptığı öneriler” demiş. Erhürman da bu öneriyi reddetmiş.

Vay neden reddetmiş, neden 2+1’e karşı çıkmış.

Yani Erhürman başından beri “görüşme yapmak için görüşme istemediğini” söylüyor zaten… New York’ta bunun için olumlu bir gelişme yaşanmamış, 2+1’i gerektirecek bir durum oluşmamış, neden bunu kabul etsin ki!

Hristodulidis’in zaman zaman yaptığı gibi bu kez BM’nin Merkezi’nde ‘çözüm’ için çok iyi niyetli görüntü verme oyununa gelmeyi reddetti Erhürman.

Ben, Erhürman’ın çözüm yolunda bir adım ileri götürebilecek bir girişimi reddetmeyeceğine yürekten inanıyorum.

Bir fıkra

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis’te UBP’yi “yolsuzluk, usulsüzlük, sahtekârlık ve pazarlık yaptıkları” konusunda eleştirmiş.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan yapılmış Ünal Üstel kürsüye çıkmış ve “pazarlık, sahtekârlık ve usulsüzlük asla yapmadık. Veremeyeceğimiz hesap yoktur” demiş.

Güler misin, ağlar mısın!?