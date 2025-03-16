Bir Yanda Lezzetli Bir Turta, Diğer Yanda Hafif Bir Tatlı

Avustralya mutfağının en ikonik lezzetlerinden ikisi olan meat pie ve Pavlova, kökenleri farklı coğrafyalara dayansa da bugün ülkenin gastronomik kimliğinin ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Etli turta (meat pie), İngiliz göçmenler tarafından getirilen pratik ve doyurucu bir sokak yemeği olarak Avustralya’da büyük popülerlik kazanırken, hafif ve zarif bir tatlı olan Pavlova, Yeni Zelanda ile paylaşılan köken tartışmalarına rağmen Avustralya sofralarında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Bu iki lezzet, ülkenin yemek kültürünün geçmişten günümüze nasıl evrildiğini gösteren önemli simgeler arasında yer alıyor. Meat Pie Etli turtanın kökenleri aslında Avustralya’dan çok daha eskiye dayanıyor. Antik Yunan ve Roma döneminde, etleri uzun süre saklamak için hamurun içine yerleştirme fikri ortaya çıkmıştı. Ancak bildiğimiz anlamdaki meat pie, Orta Çağ Avrupa’sında gelişti. İngiliz mutfağında etli turtalar, özellikle soğuk iklimlerde besleyici ve doyurucu bir yemek olarak popüler hale geldi. 18. ve 19. yüzyılda İngiltere’den Avustralya’ya göç eden yerleşimciler, beraberlerinde mutfak kültürlerini de getirdi. Meat pie, Avustralya’da hızla popülerlik kazandı çünkü kolay taşınabilir, doyurucu ve her yerde satılabilecek pratik bir yemekti. 20. yüzyılda ise bu lezzet artık ülkenin ulusal simgelerinden biri haline gelmişti. Bugün, Avustralya’da yıllık yaklaşık 300 milyon meat pie tüketildiği tahmin ediliyor. Geleneksel meat pie, içi kıymalı veya parça etli, yoğun ve lezzetli bir sosla doldurulmuş, dışı ise gevrek ve katmanlı bir hamurla kaplanmış küçük boyutlu bir turtadır. İşte evde kolayca yaptığım tarifi: Malzemelerim

Hamur İçin

2,5 su bardağı un

150 gr tereyağı (soğuk ve küp şeklinde doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı soğuk su İç Harcı İçin 300 gr kıyma

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı Worcestershire sosu

1 çay kaşıı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Üzeri İçin

1 adet yumurta sarısı (çırpılmış)

Nasıl Yapıyorum?

Önce unu ve tuzu bir kaba eliyorum. Ardından tereyağını ekleyip parmak uçlarımla ufalayarak hamuru kum kıvamına getiriyorum. Yumurtayı ve suyu ekleyip yoğuruyorum, sonra hamuru streç filme sararak buzdolabında en az 30 dakika dinlendiriyorum. Bu sırada iç harcı hazırlıyorum. Bir tavada az yağ ile doğranmış soğanları kavuruyorum. Üzerine kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Daha sonra unu serpiştirip karıştırıyorum ve ardından et suyunu, domates salçasını ve Worcestershire sosunu ekliyorum. Baharatlarla tatlandırıp koyulaşana kadar pişiriyorum ve harcı soğumaya bırakıyorum. Hamuru iki parçaya ayırıyorum. Bir kısmını merdane ile açıp küçük tart kalıplarına yerleştiriyorum. İç harcı eşit şekilde paylaştırıyorum. Kalan hamurdan kapak yaparak turtaların üzerine kapatıyorum ve kenarlarını iyice bastırıyorum. Son olarak üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve 180°C’ye ısıtılmış fırında 25-30 dakika, altın sarısı renk alana kadar pişiriyorum.

Pavlova

Pavlova, Avustralya mutfağının en ikonik tatlılarından biri olup, ülkenin gastronomi kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Hafif ve zarif yapısıyla öne çıkan bu tatlı, ünlü Rus balerin Anna Pavlova’nın 1920’lerde Avustralya ve Yeni Zelanda’ya yaptığı turne sırasında onun onuruna yapıldığı söylenir. Avustralya ve Yeni Zelanda arasında yıllardır süregelen bir tartışma olsa da, Pavlova Avustralya’da ulusal bir tatlı olarak kabul edilir ve özellikle yaz aylarında, Noel ve özel kutlamalarda sıkça tüketilir. Tatlının temel bileşeni olan beze, yumurta akı ve şekerin düşük sıcaklıkta uzun süre pişirilmesiyle elde edilir ve dışı kıtır, içi ise hafif yumuşak bir yapıdadır. Mısır nişastası ve sirke eklenmesi, tatlıya karakteristik hafifliğini kazandırır. Geleneksel olarak üzerine çırpılmış krema eklenir ve Avustralya’nın tropikal ikliminde yetişen çilek, kivi, passion fruit (çarkıfelek meyvesi) gibi taze meyvelerle süslenir. Pavlova’nın popülerliği, Avustralya’nın modern ve yaratıcı mutfak anlayışıyla birleşerek günümüzde farklı versiyonlarının da ortaya çıkmasını sağlamıştır; çikolatalı, kahveli veya fındıklı versiyonları da oldukça yaygındır. Avustralya’da Pavlova, özellikle barbekü sonrası hafif bir tatlı alternatifi olarak tercih edilir ve ülkenin kahve kültürü ile mükemmel bir uyum içindedir. Günümüzde Avustralya’daki pastanelerde, kafelerde ve restoranlarda sıkça bulunabilen Pavlova, hem şık sunumu hem de hafifliği ile Avustralya’nın sıcak yaz günlerinde en sevilen tatlılardan biri olmaya devam etmektedir.

Malzemelerim

100 gram yumurta akı (3 adet yumurta akı oluyor genellikle)

200 gram toz şeker (1.5 su bardağı)

1 çay kaşığı sirke

1 çay kaşığı nişasta

Yarım paket vanilya

Kreması için

1 paket sıvı krema

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için

Taze meyveler