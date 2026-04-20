“Bir Usta ve Türk Balesi” gösterisi Lefkoşa’da yapılacak

“Bir Usta ve Türk Balesi” gösterisi cumartesi günü Lefkoşa’da yapılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü Lefkoşa Ofisi iş birliğinde düzenlenecek gösteri ve ardından yapılacak söyleşi “Dünya Dans Günü” haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

Turizm Bakanlığından verilen bilgiye göre, Türk balesinin KKTC'ye ulaşan yolculuğunu hem söyleşi hem de sahne performanslarıyla izleyicilere sunacak etkinlik, cumartesi günü saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Mavi Salon’da yapılacak.

Etkinliğin konuşmacısı, koreograf ve bale sanatçısı Volkan Ersoy olacak. Gecede ayrıca sanatçının kariyerine ilişkin interaktif sohbet bölümü de yer alacak.

Programda ayrıca, moderatör olarak Kerem Ünal İnanç, dansçılar Petek İnanç, Merve Gürer ve Niyazi Cingöz, soprano Sermin Dikmen Töre, piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan ve projeksiyon/üst yazı bölümünde ise Mustafa Ozan Türkoğlu da yer alacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın destekleriyle, KKTCDOB iletişim destekçisi Telsim katkılarıyla, KKTCDOB ve YEE LEFKOŞA iş birlikleriyle ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik için www.gisekibris.com⁠ adresinden ücretsiz bilet temin edilebilecek.