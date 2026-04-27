“Bir kişiyi darp etti, iki kişiyi bıçakla yaraladı”

Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar, yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan 20 yaşındaki Ö.O., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz, olayın 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22.10 sıralarında Lefkoşa’da, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde meydana geldiğini anlattı. Polis, Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından yaşanan olayda zanlının, kendisini sakinleştirmeye çalışan İ.K.’nin yüzüne sağ eliyle bir kez yumruk vurduğunu ve bu darbe sonucu şahsın burnunun kırıldığını ifade etti.

Polis, zanlının ardından tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz bulunamayan bir bıçakla A.A.’nın sırtına bir kez vurduğunu, bu saldırı sonucu sırt bölgesinde yaklaşık bir santimetrelik yara oluştuğunu belirtti. Ayrıca zanlının, kendisini engellemeye çalışan kız arkadaşı R.A.’nın sağ kolunda yaklaşık iki santimetrelik yüzeysel kesik oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Bıçak bulunamadı, soruşturma sürüyor

Olayın ardından tutuklanan zanlının aracında arama yapıldığını ancak söz konusu bıçağın bulunamadığını kaydeden polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını vurguladı. Polis, aranan emareler, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

“O ben değilim”

Mahkemede söz alan zanlı Ö.O. ise hakkındaki suçlamalara karşılık, “O ben değilim” demekle yetindi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.