Bir Gıbrıslı’nın İnadı

İnsanın gendini gercegleşdirme telaşı vardır. Bu telaş insanın varlığnı oluşdurur. İnsanın bu telaşını alevlendiren, gendine dair sorduğu sorulardır. İnsanın varlığnın köglerinde özgürleşme arzusu vardır. İnsan hangı goşulllarda insanı aşar? İnsan hangı goşullarda, gendi telaşını gendini gerçegleşdireceg bu guvvata dönüşdürür? İnad, özgürleşme sürecinin ön goşuludur. Hiçbir şeyimiz yog! İnadımız var!

Sen kimsiñ? Neçin hala daha bu yazıları okumaya devam edeñ? Hangı telaş içindesiñ? Bana yakın insanlar acımasızca Gıbrıs Türgcesiynan yazdığımdan yazılarñı okumam derkana, sen bu yazıları okumaya devam edeñ. Hadda Yenidüzen gazeddasının eñ fazla okunan yazıları arasına sokan bu yazıları… Bir yazarın okuyucusuynan gurduğu özel bir bağ vardır. Biz bu bağı seniñan gurdug galibam. Bütün baskılara rağmen Gıbrıstürgcesiynan yazmaya devam ederim, sen da bu yazıları okuyarag bu sesleri ve bu fikirleri savunmaya devam edeñ. Bir metni yazarı gadar da o metni okuyarag okuyucusu savunur. Bir şairin en önemli derdlerinden biri dilidir. Benim dilim egsig, hatalı ve ısdandardı olmayan yabani bir dildir. Ne yazıg ki cemaadımızın etişdirdiyi aydınların en böyüg problemlerinden biri sömürgecisini idealize edmesidir. Gendilerine aid olan bu sesleri “taşralı”, “köylü” olarag görürler. Bu insannarın zaten hemen hemen hebsi gendilerni batılı, uygar insannar olarag görürler. Benim hayatımın merkezi ne İstanbuldur ne da Ankaradır. Benim hayatımın merkezi Lefgoşa’da deyildir. Hayatımın merkezi memleketimin her garış parçasıdır. Evcilleşmemiş, yaban olannan gendimi gerçegleşdiririm. Siziñ medeniyed annayışınız, batı merkezli hayatınız, idealize eddiniz Kemalisd modernizm annayışınız içinde boğulurum, nefes alamam! Ben Doğu Agdenizliyim. Adalıyım. Gullandığım bu sesler yabanidir. Ancag ve ancag yabani seslernan hayalimdeki özgürlüg figrini, içimdeki özgürlüg duygusunu sizlernan paylaşabilirdim. Ancag ve ancag bu seslernan hisseddiyimiz bu duyguyu ve özgürlüg figrini çovaldabilirdig. Hafdalardır seniñan bu sesler araclıynan ilişgi içindeyim. Sen da bu sesleri aldın ve çovalddın sevgili okuyucu. Madun gonuşabilir? Direnişi gendi sesiynan olursa madun gonuşur! Madun sömürgecisinin aparadlarıynan özgürleşemez! Yannız olmadığmı bilirim. Señ her şeye rağmen varsıñ! Señi bitiremediler! Bizi bitiremediler! Biz uygarlıg dedigleri barbarlığa rağmen yabani dilimizinan, seslerimizinan direneceyig! Bu dünyayı eşşeg tebsin! Dillerni, kültür annayışlarnı, medeniyeti inşa süreçlerni eşşeg tebsin! Onnar dünyanın içine sıçdılar! Onların ısdandardları, onların bizi sogmaya çalışdığı formlar bizi bokun içine sogdu. Bokun içinde boğuluyorug hebsimiz da! Dig kafalı, inadcı, yabani bir Gıbrıslı olarag siziñ baña dayaddığnız varlıg alanını reddediyorum. Sen da redded sevgili okuyucu! Gorgma! Sivil itaadsizlig yab! Gendi Gıbrıstürgceni gullañ. Gendi Gıbrıstürgceñan koloni yönetiminin evraglarına izini bırag. Seslerini bırag. Gendini bırag! Hayatında ilg defa bir defa olsun gendin ol! Gıbrıstürgcesi ulusötesi bir ifadenin tezahürüdür. Arı dil ulus devletin ürünüdür. Gıbrıslı ulusötesi bir oluşun ifadesidir. Bizler yüzlerce yıllıg bir tarihsel sürecin getirdiyi Gıbrıslılarıg. Tarihimizde ne yazık ki hiş özgürlüg taleb edmedig. Şimdi ediyorug! Gendi adamızda, Gıbrıslıların Gıbrıs’ı yöneddiyi bir adada özgürlüg isteyiyorug!

Basgı varsa direniş da vardır! Gıbrıs’daki dekolonizasyon söyleminin iki önemli özelliyi olmalıdır. Birincisi ulusötesi bir yerden gurulmasıdır. İkincisi da koşulsuz özgürlügdür. Dekolonizasyon sürecinin yöntemi da Marksizmdir. Dekolonizasyon ulusötesi bir yerden, Marksist, koşulsuz özgürlüg talebiynan inşa edilmelidir. Dünyanın en fazla militarize edilmiş tobrag parçasında anti militarisd olmaycayıg da ne olacayıg, sorarım size! Geşdiyimiz gün koloni polisi dava okumag için telefonda beni aradı. 2024 yılına aid savaş hazırlıglarnın parçası olmayı reddeddiyim için haggımda dava dosyalandı. İlg defa koloni yönetimin resmi bir evrağna Gıbrıstürgceminan cevab verdim. 4. kez koloni yönetemi beni habsedmeg ister. İlg 2011 yılında Hamidmandrez askeri mapısanesinde 10 gün tutuglu galdıydım. Lokmacı asgeri bölüyündeki şidded olaylarnı yazdıydım. 2019 yılında vijdani red davasından 20 gün mapıslıg cezası aldım. Üsd mahgemeye başvurumuzdan soğra yargıçlar 4. günde serbesd bıragdı. Lefgoşa’daki esgi merkezi mapısanesinde duddular beni. 2024 yılındaki davamda ise 3 gün mapıslıg cezası aldım. Hafdasonuna deng geldiyi için bir gün galdım. Ankara’nın yabdığı Mia Milya’daki (Haspolat) merkezi cezaevinde geçirdim o geceyi. Koloni idarelerinde, sömürgecinin kurallarına itaad edmeyenleri hapsedmesi, sömürüleni ehlileşdirmeg için gullandıgları en temel yöntemlerden biridir. İtaad edenler dışarda, başgaldıranlar içerdedir!

Koloni yönetimi sömürüleni itaad eden bedenlere dönüşdürmeg için hegemonya araçlarnı inşa eder. Althusser, Basgıcı Devled Aygıdları ve Devletin İdeolojig Aygıdları olarag egemen sınıfın sömürülenler üzerinde gurduğu aparadları ikiye ayırır. Basgıcı devled aygıdlarnın içinde hökümed, ordu, polis, mahgemeler ve mapısaneler vardır. Devledin ideolojig aygıdları içinde da din, medya, kültür, siyasi partiler, aile kurumu ve siyasal sistem vardır. Kapitalisd ileri endüsdüri ülkelerinde egemen sınıf işçi sınıfını kondrol edmeg için bu aygıdları gullanır. Bizim gibi sömürgeleşdirilmiş ülkelerde sömürgeci sömürüleni itaad eddirmeg için bu araçları gullanır. Yaşadığımız bütün sürecin arkasında yatan düşünce sistemi budur. Sömürgeci sömürülene boyun eydirmeg ister! Boyun eyen sömürülen, özgürlüg arzusundan yogsundur.

Türgce gonuşan Gıbrıslıların militarizmle ilişgisi İngiliz koloni döneminden başlamagdadır. Özelliynan İngiliz asgeri olarag ikinci dünya savaşına katılmaları, EOKA’ya garşı gurulan İngiliz komando birliyini oluşdurmaları, İngiliz yardımcı polisi olmaları cemaadımızın sömürgeci tarafından militarize edilmesini sağladı. Türg derin devleti olan Özal Harb Dairesi’nin gurduğu Türk Mukavemet Teşkilatıynan ise 1963’den soğra herkes müjahid oldu. Herkes asger oldu. Her iki koşulda da eyiden, biçimlendiren, disibline eden İngiliz ve Türkiyeli komutanlardı. Eyidilen, biçimlendirilen, disibline edilen isa Tügce gonuşan Gıbrıslılar. Militarizm cemaadımızın itaadkar bedenlere dönüşdürülmesine, sömürgeci tarafından ehlileşdirilmesine sebebiyed verdi. TMT, Türkiye’nin Gıbrıs’daki eñ önemli aparatıydı. 1 Ağustos 1976 yılında bu aparad Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüşdürüldü. Bu ordunun savunma ve savaşma gabiliyeti yogdur. Bu orduya ihtiyaç da yogdur. Çünkü burada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gendi ordusu vardır. Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri haline gelmişdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurddaşlığı anne babadan herhangi birinin Türgce gonuşan Gıbrıslı olmasıynan çocuglara geçen bir yurddaşlıgdır. Dolayısıynan, dünyanın neresinde olursañız oluñ, neresinde böyürsanız böyüyüñ sizin anañızdan veyahud bubañızdan biri Türgce gonuşan Gıbrıslıysa ve erkegsañız KKTC sınırlarına giriş yabdıñızda 18 yaşını doldurmuşsañız sömürge yönetimi sizi tutuglar. Neçin? Sömürge rejiminin cemaadımızı denedleme, kondrol edme araçlarından eñ önemlilerinden biri militarizm olduğu için. Asgerlig bir yurd ödevi olarag erkeglere empoze edilir. Cemaadımızın travmalarnı diri dudmag, Türkiye’nin yaraddığı “gurtarılma mitini” içselleşdirmeg, düşman yaradmag ve diyer Gıbrıslıları ötekileşdirmeg için bu kuruma ihdiyaç vardır. Bu aparad bu işlevini devam eddirirkana gendine başga misyonlar da eglemişdir. Yerleşiglerin Gıbrıs’a daşınmasıynan, bu insannarın çocugları buralarda istihdam edilmişdir. Neredeysa yerleşig ailerin bir çoğunun ya orduyla ya da polisinan bir bağı vardır. Böyün GKK’nın belkimda %90’ı yerleşiglerden oluşmagdadır. Bu bağ sayesinde yerleşigler ve Türkiye arasındakı ilişgi militarize ve politize edilmişdir. Bu Türkiye’nin yerleşig ayleler üzerine gurdu bağlardan sadece biridir. GKK’nın kontrolü, TMT’de olduğu gibin hiş bir zaman Türgce gonuşan Gıbrıslılarda olmamışdır. Ednig kökenimizden dolayı en yukarıdaki pozisyona gelmemiz imkansızdır. Bu bizlere yapılan ırgcılıgdır. Gıbrıslı komutanlar neçin GKK komutanı olmaz? Gıbrıslı oldugları için. Üçüncü bir işlevi da ırgcılıg üreden bir kurum olmasıdır. GKK bizlere haddinizi bilecegsiniz demegdedir. Buna rağmen GKK, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlıdır. Bütün silahlı güçlerin kontrolü sömürgecinin denetimi ve kontrolü altındadır. Neçin? Türkiye Gıbrıs’ı kolonize edmeg için işbirligci olarag cemaadımızı seçmesine rağmen cemaadımıza hiçbir zaman güvenmemegdedir. Ünal Üstel ve Ersin Tatar gibi adamlara bile güvenmez.

Bunun en temel sebeblerinden biri cemaadımızın üyelernin Kıbrıs Cumhuriyeti yurddaşı olmasıdır. En böyüg işbirligcilermizin aylelernin bile KC yurddaşlığı vardır. Türk ordusunun içinde belli bir yıla gadar çifte vatandaşlığı olanların çalışdırılmasına, hadda eşlernin yabancı olanlarnın ordunun içinde istihdam edilmesine izin verilmezdi. Türkler için bu sadakad önemlidir. Türkler için yurddaşlıg güven ve sadagad tesis eder. Sömürgesinde düşman olarag gördüğü devletin yurddaşlığnı almag, yenilemeg, o yurddaşlığı gullanarag yurddışına gidmeg ihaneddir. Türk devleti böyle keskin deyerler üzerine gurulmuşdur.

KKTC, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlig alanına inşa edilmişdir. Türk ordusunun işgaliyle cumhuriyetin egemenlig alanı işgal edilmişdir. Kıbrıs Türk Federe Devleti da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’da sömürgecinin gendi egemenliyni inşa edme sürecinin kurumlarıydı. Hiçbiri Türgce gonuşan Gıbrıslıları temsil edmez. Her ikisi da Gıbrıslıların görünürlüynü ortadan galdırmag için gurulduydu. Şimdig yaşadıglarımız ortadadır! Cemaadımız ne yazık ki Kıbrıs Cumhuriyeti yurddaşı olduğnu işgal haddının güneyine geçinca hatırlamagdadır. Güneye geçinca KC’den doğan haglarını taleb edmegdedir. Ancag cemaadımız KC’nin kuzeyde de egemenlig haggı olduğnu hatırlamalı ve bunu dile getirmelidir. KC’nin yurddaşı olan Rumca gonuşan Gıbrıslıların yurd haggı, yurdlarına dönüş haggı, mallarına mülglerine evlerine geri dönme haggı yokdur? Elbedda vardır. Ya Karpaz’da galan Rumlar ve Kormaciddeki Maronidler… Bu insannarın kuzeyde seçme seçilme haggı yogdur. Neçin onnarın KKTC yurddaşlığı yogdur? Neçin bizim daşıdığımız KKTC kimliglerinden farglı kimligler gendilere verilmişdir? Bu insannarımız Amerikan yerlilernin kapatıldığı “Indian reservation” olarag adlandırılan rezervasyonlara kapatılmışdır. Türgce gonuşan Gıbrıslılar da 2003 yılına gadar daha geniş bir rezervasyonda dudulmagdaydı. Gendilerine ciddi imtiyazlar verilmişdi. Ancag hiş bir zaman özgürce seçme ve seçilme hagları olmadı. Her şey bir ilüzyon ve kurguydu! Kuzey “Truman Show”a dönüşdürüldü.Türgce gonuşan Gıbrıslılar hem Truman oldu hem da edrafındakı figüranlar oldu.

Ben Kıbrıs Cumhuriyeti yurddaşıyım. Ben Gıbrıslıyım. Kıbrıs Cumhuriyeti benim düşman devletim deyildir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özgürleştirici biçimde dönüştürülmesi elzemdir. Neo kolonyal bir sürecin ürünüdür. Öyle bir oluşdurdular ki bu devleti, Gıbrıslıların ölüleri bilem yan yana gömülemez. Bu devled bizi birleşdirmeg için deyil bölmeg için guruldu. Ölürkana bile yan yana gelmemizi isdemediler. Bu devled Gıbrıslıların devletidir. Gıbrıslıların özgürleşmesi, Gıbrıslıların bütünleşmesi için yeniden yapılandırılmalıdır. Gıbrıslılar da benim düşmanlarım deyildir. Gıbrıslılara garşı silah dudmaycam! Gıbrıslılar Yunanistan ve Türkiye için öldü ve birbirlerni öldürdü. Kölelig, Gıbrıslıların ruhlarna işledi. Biz neçin Türkiye ve Yunanistan için birbirimizi öldürdüg hesablaşmasına bile giremedig. Gıbrıslılara anayurdlarnın Gıbrıs olduğnu ve gendilerinin Gıbrıslı olduglarını annadacag ne yazık ki hiçbir kurumları yogdur. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bilem bu kurumların olduğundan emin deyilim. Ortaya goymaya çalışdığım fikrin kökleri bunnardır. Dekolonizasyon hareketi sömürgecinin bize empoze eddiyi görevi/rolleri sivil itaadsizlig eylemleriynan reddedmegle başlaycagdır. Vijdani red sivil itaatsizlig eylemleriynan yoğrulmuş bir dekolonizasyon düşüncesidir. Marksisddir, ekolojisddir, anti kapitalisddir, ulusötesidir, anti patriarkaldır, feminisd ve queerdir! Sömürgecinin bir Gıbrıslı olarag bana dayaddığı görevi-rolü reddediyorum. Bir Gıbrıslı şair olarag benim görevim yurdumun özgürleşmesi, tobrag bütünlüğnün sağlanması ve gasbedilen yurd haggımın geri alınmasıdır. Siziñ gara paraya, insan ticaretine, uyuşdurucuya, gumarhaneye, kerhaneye, ganimete dönüşdürdüynüz tobrag parçası benim yurdumdur. Gasbeddiyniz yurdumu baña geri verecegsiñiz!