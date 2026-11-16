Elazığ doğumlu Türk romancı, tiyatro yazarı ve düşünür Mehmet Murat İldan’a ait olduğu belirtilen bir söz karşıma çıktı!

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Sözün orijinali İngilizce...

Türkçe çevrisi şöyle: "Politikacıların yerine ülkeleri maymunlar yönetsin, en azından sadece muz çalarlar!"

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Güldüm!

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Sonra, sosyal medyada bir ölüm ilanı gördüm...

Tahir Ayken amcamız yaşamını yitirmiş!

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Ali Ayken’i sanırım herkes tanır...

Tahir Ayken’in oğullarından biri...

Eski futbolcu...

Çim üreticisi...

Bir çok sahamızın, bahçemizin çimlerini üreten, döşeyen kişi...

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Arkadaşları O’na “Gavur Ali” der...

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Ali abinin Akçay – Zümrütköy bölgesinde çim ürettiği yerde yıllar önce bir haber yapıyorduk...

Bizim haber yapma işi, ağırdan kebaplı – alkollü bir eğlenceye dönüşmüştü...

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Bir ara, keyifli, kahkahalı ortama Tahir amcamız da katıldı...

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Direkt sordu; “... Be Serhat, Erol Teralı neyindir?”...

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“Dayım” dedim gururla!

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Çünkü rahmetlik dayım, evlatları – yeğenleri – ailesi ve de bu ülke için gurur duyulması gereken bir öğretmen, bir mücahit, bir lider ama hepsinden öteye “dürüstlük sembolü” biriydi...

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Tahir dayının gözleri doldu; bana sarıldı; “çoktandır Erol hocayı görmedik, nerededir?” dedi!

“Lefkoşa” dedim...

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Tahir dayı, Bodamyalı, dayım Baflı, Teralı!

“Nereden nereye tanışıyorlar”ı merak ettim, sordum!

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Tahir dayı anlattı...

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“... Biz Luricina’ya göçmen gittik, O da orada hem öğretmen hem komutandı... Çok iyi ilişkilerimiz oldu... Benim kamyonum vardı... 1964 – 65 seneleri... Erenköy’e kamyonla – izin alarak – BM Barış Gücü’nün de eskortu ile inşaat malzemesi gibi ufak tefek şeyler götürecektik...”

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“... Tabii Rumlar izin vermez ama Barış Gücü devrede, galiba liderlikler de anlaşmış, Erenköy’e kadar geldik... Rum polisler Mansura’ya girişte kamyonu durdurdu... Beni indirdi...”

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“Kamyonu didik didik ettiler... Silah arıyorlardı... Fazladan tuvalet kağıdı bulsalar izin vermeyecekler... Arkadaki yüke de baktılar, her yeri aradılar... En az iki saat bakmadık köşecik bırakmadılar... Sonra içlerinden biri, benim üzerimi aradı...”

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“Luricina’daki dayın Erol Teralı, bu türden bir aramayı akıl etmişti... Erenköy’deki kardeşi Ahmet Teralı’ya bir mektup yazmıştı. O mektubu katladım, cebime koymuştum... Rumlar buldu, kısa bir nottu, fazla ilgilerini çekmedi... Geri verdiler...”

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“... Üzerimi arayan Rum polisi, üst üste beş atlet giydiğimi fark etti... Neden beş tane atlet ya da t – shirt giydiğimi sordu... Çok terlediğimi falan anlattım... İnanmadı... Barış Gücü görmesin diye bir küçük köprünün altına çekerek götürdü... Bir dayak attı bana... ‘Söyle dedi, bu atletleri Erenköy’deki Türk askerlerine götürün değil mi?’ diye bağırdı...”

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“... Bağırınca, Barış Gücü askerleri fark etti; daha fazla tokat yemeden kurtulduk, Erenköy’e gittim... Üzerimdeki beş atleti ve mektubu Ahmet dayına teslim ettim. Sarıldık... O da Erol dayına bir not yazdı... ‘Abi iyiyim merak etme, selamlar’ diye bir şeydi...”

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“... Geri döneceğiz... Rum aynı yerde bekler... Allah’tan Barış Gücü bizimle, aynı polis beni yine kamyondan indirdi... Üzerimi arayacak... O davranmadan, ‘çok terledim, atletleri çıkarıp attım’ dedim... BM Barış Gücü askerleri olmasa dayak atacak, belki öldürecekti...”

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Tahir dayımızı Allah rahmet eylesin...

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Önce Ahmet dayım, sonra Erol dayım ve şimdi de Tahir Ayken aramızdan ayrıldı...

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Bu toplum, 1955’ten 1974’e kadar, doğrudur, çok çekti!

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“O hatalıydı, bu yanlıştı, şu haklıydı”yı geçelim!

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Dönemin faşizmi, milliyetçilik hastalığı o acıları yaşamamızın sebebidir!

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Aynı manyak hastalık ne yazık ki hala devam ediyor!

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Rum toplumunda ıslah olmaz ve artan bir milliyetçilik!

Akıl almaz bir ırkçı hırs!

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1974’te yedikleri ağır yenilginin sebebinin ne olduğunu bilmeyen veya anlamakta zorlanan bir gençlik!

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Türk tarafında ise maymunların yönetimini daha mantıklı bulabilecek bir görüntü!

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Nur içinde uyu Erol Teralı...

Nur içinde uyu Ahmet Teralı...

Nur içinde uyu Tahir Ayken...

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Hayatta kalan tüm mücahit, TMT’ci, Erenköy gazisi büyüklerime ve herkese sormak istiyorum; “tamam kurtarıldık da, kurtarıcılarla ahbaplarının yani hırsızların yerine maymunların bizi yönetmesini yeğleyecek bir duruma gelmiş olmamızdan rahatsızlık duymuyor musunuz?”

19’da 19 ok!

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs sorununa ilişkin 19 maddelik öneri paketi, geçtiğimiz Pazar günü Fileleftheros ve Politis gazetelerinde yayımlandı.

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Parantez içinde yorumlarımla birlikte özetleyecek olursak, Akıncılar'da geçiş noktasının açılması ve başlangıçta Pirgo (Yeşilırmak) sakinlerinin Kokkina (Erenköy) üzerinden geçişinin sağlanması… (Hemen açılmalı)…

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Kampos–Ampelikou–Karavostasi güzergâhının oluşturulması. (Görüşüldü, kabul edildi…)

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Imagine programı programının yeniden başlatılması. (Kabul edildi…)

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Maraş'ın iadesi ve Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde faaliyete geçirilmesi. (Şiddetle destekliyorum, Ercan da bir şekilde eklenebilir…)

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Her iki tarafta 70 bin metrekarelik şüpheli mayınlı alanın temizlenmesi. (Olumlu bir öneri…)

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Kıbrıs Cumhuriyeti Millî Muhafız Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında BM Barış Gücü'nün katılımıyla diyalog kurulması. (Mantıklı bir öneri, kabul edilmeli…)

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Pile konusunda hazırlanmış iki belgenin incelenmesi ve uyumlaştırılması. (Bu konudan haberim yok…)

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Kuzeyde restore edilen kiliselere serbest erişim sağlanması, güneydeki camilere ziyaretlerin artırılması. (Bravo…)

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Kuzey’de Yunanca yer isimlerinin yol tabelalarına yeniden konulması. (Güney’de de Türkçe olmalı…)

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Gençlik, kültürel miras ve sivil toplum alanlarında ortak toplantılar yapılması; doğal afetler konusunda yeni bir ortak grup kurulması. (Olumludur…)

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İki toplumun Pile'deki ortak festivale katılması. (17 Ekim'de gerçekleştirildi.)

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Toprak, mülkiyet, yönetim, güvenlik ve garantiler konularının birbirleriyle bağlantılı biçimde müzakere edilmesi. (Hah aha en önemlisi…)

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Crans-Montana görüşmeleri de dâhil olmak üzere, daha önce üzerinde uzlaşılan yakınlaşma belgelerinin yeni müzakerelerin temeli olarak kullanılması. (Yüzde yüz hemfikirim…)

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Dipkarpaz'daki okulun restore edilmesi ve eski Kooperatif Bankası binasının kültür merkezi olarak kullanılmak üzere topluma tahsis edilmesi. (Kötü bir şey mi? Değil!..)

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Üç Maronit kilisesinin restore edilmesi ve anaokuluna öğretmen atanması. (Zaman kaybetmeden yapılmalı…)

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Ermeni Manastırı'nın (Armenomonastiro) restore edilmesi. (Tarihi ve kültürel eserler hepimizindir…)

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BM kontrolündeki ara bölgede yaşanan ihlallerin sona erdirilmesi. (Uygundur…)

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İki toplum arasında dostluk futbol karşılaşmalarının düzenlenmesi. (Yürekten kabul…)

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Önce iki liderin güven artırıcı önlemleri görüşmek üzere iki gün boyunca bir araya gelmesi; ardından AB ve üç garantör ülkenin (Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık) katılımıyla genişletilmiş toplantı yapılması. BM Genel Sekreteri veya temsilcisinin de katılımıyla müzakerelerin yeniden başlatıldığının ilan edilmesi. (Yüzde yüz ok!..)

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19’da 19 benim için uygundur…