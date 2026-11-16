Seçim yorgunluğu başladı.

"Bitse de kurtulsak" halleri...

Her anlamda kurtulmak...

Seçimden de...

Onca rezillikten de...

***

“Ne olacak?” sorusunu ilk kez bu kadar az duyuyorum.

İnsanlar manzarayı görüyor.

Bu dönem hiçbir televizyon programına katılmıyorum.

Çünkü siyasi iletişim anlamında bir seçim kampanyası koordine ediyorum. Böylesi bir ortamda ekranda yorumcu olarak bulunmayı ya da program yapmayı etik görmüyorum.

Ama maalesef… UBP’nin kampanya yöneticileri, hem de bizim artık “fon” ödediğimiz “devlet” ekranında propaganda yapıyor.

“KKTC’yi kutlamak” üzerinden siyaset yapıyorlar ya… Biliyoruz nasıl kutladıklarını (!)

Her işte kayırmacılık, her yerde sahtelik…

En fazla da bu “samimiyetsizlik” tepki görüyor zaten.

Bu ülkenin kurumlarını kendi malları sanıyorlar.

Kasa kendileri!

Devletin olanaklarıyla parti propagandası yapmayı, kamusal kaynakları siyasi çıkarları için kullanmayı doğal görüyorlar.

***

Sandık sonuçlarının siyasi açıdan ciddi dersler içereceğini düşünüyorum.

Kamuoyu araştırmaları CTP’nin güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor.

En güncel verileri görebiliyorum.



İlginçtir, uzun zamandır hiç değişmiyor ivme.

UBP’nin bugünkü yönetim kadrosuna yönelik güven kaybı ciddi...

Ne deseler karşılığı olmuyor.

Böyledir...

Bir kez ortadan kalktı mı güven duygusu…

Ne söyleseniz suya yazı yazmak gibidir artık.

***

Kamuoyu araştırmaları dört partili bir Meclis olasılığını öne çıkarıyor.

Doğrusu, yeni dönemde kolektif çalışma kültürüne çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

CTP kaç milletvekiline sahip olursa olsun, yine de kapsayıcı bir yönetim anlayışı gerekiyor.

Güçlü bir dayanışma...

Çok yıpratıldı bu ülke…

Derin bir vasatlığa hapsedildik.

Bir örnek...

Trafik sürat kameralarını düşününüz…

Yapboza çevirdiler sistemi.

Tüm bunlar yaşanırken geçen yıl 42, önceki yıl 50, bir önceki yıl 48 insanımız öldü yollarda.

Her rakamın ardında yarım kalmış bir hayat var.



Bu kadar da değil...

Her yerde “zehir."

Gıdada, suda, toprakta...

Kanser belası neredeyse her evde...

Denetimsizlik, beceriksizlik, plansızlık...

"Bu kadar yeni hastane yaptık" övünmeleri...

O hastanelerden ölüsü çıkıyor insanların...

Hiç bu kadar güvensiz hissetmemiştik kendimizi…Birbirimize bu kadar yabancı olmamıştık…

***

Seçim geçecek.

Kazananlar, kaybedenler olacak.

Asıl mesele, bu hayatın nasıl değişeceği…

Kolay olmayacak...

Kamusal sorumluluk, liyakat, hesap verebilirlik, şeffaflık...

Siyasetin topluma karşı mahcubiyet duymayı öğrenmesi…

Seçimin en önemlisi sonucu bu olacak sanırım...

Yeniden anımsanacak utanma duygusu.