“Beşinci Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” sahiplerini buldu

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü" takdim töreni gerçekleştirildi.

Daire’den verilen bilgiye göre, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi'nde dün düzenlenen törene, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanları Derya Ulubatlı ile Esra Plümer Bardak, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Sunumunu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından Nevin Özkur’un yaptığı ve Togay Özyay’ın flüt dinletisi sunduğu törende ödüller sahiplerini buldu.

Zaimağaoğlu: “Sanatçıların peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa, hayalleriniz gerçek olur.”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, “Sanatlarıyla yolumuzu aydınlatan sanatçılarımıza Dünya Sanat Günü’nde teşekkür edebilmek amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum.” dedi.

Sanatçıların hayattayken sanatlarıyla birlikte toplumla buluşmalarına ve adlarının anılmasına vesile olacak işler yapmanın Kültür Dairesi’nin görevi olduğunu ve bunu yerine getirmek amacıyla çalıştıklarını söyleyen Zaimağaoğlu, çalışmalarıyla ülkenin ve toplumun önünü açan, yolunu aydınlatan sanatçıların peşinden gidecek cesareti olanların hayallerinin gerçek olacağını söyledi.

Konuşmasının ardından Zaimağaoğlu, Ulubatlı ve Bardak, Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü’nü resim dalında Mustafa Hastürk, Semra Beyhanlı ve Şenol Özdevrim, enstelasyon alanında Sümer Erek, seramik dalında Rauf Ersenal ve Sevcan Çerkez halk bilimi alanında Zekai Altan, araştırma alanında Mete Hatay ve sinema alanında Derviş Zaim’e takdim ettiler.

Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu Seçki Sergisi

Kültür Dairesi ayrıca, Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserler arasından Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü verilen sanatçıların eserlerinden bir seçki hazırlayarak ödül takdim töreni esnasında İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde sergiledi.

Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin küratörlüğünde hazırlanan VI. Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu Seçki Sergisi, yarın son bulacak.

Sergide, Mete Hatay’ın 2025 yılına ait “İsimsiz”, Mustafa Hastürk’ün 2001 yılına ait “Lefkoşa’da Bir Sokak”, Rauf Ersenal’ın kendi koleksiyonundan “Kıbrıs’taki Medeniyetlerin İzleri”, Semra Beyhanlı’nın 2018 yılına ait “İsimsiz”, Sevcan Çerkez’in 2018 yılına ait “İsimsiz”, Şenol Özdevrim’in “İsimsiz” ve Sümer Erek’in 1989 yılına ait “Sessiz İnanç” isimli resim ve seramik eserler bulunuyor.

Fotoğraflar: Erol Uysal