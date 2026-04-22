“Beni serbest bırakın, bir yere kaçacak değilim”

Lefkoşa’da meydana gelen darp ve şiddet tehdidi suçlarından tutuklanan M.A.Y., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Sıla Topbaş olguları aktardı. Polis, zanlının 19 Nisan 2026 tarihinde kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 9 yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşını, “kızının kafasını keserim” diyerek, tehdit ettikten sonra darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Polis, darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, bileğinde ekimoz, kollarında ve kafasında hassasiyet tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının daha önceden benzer suçlardan sabıkası ve birçok suç kaydı olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Beni teminatla serbest bırakın, bir yere kaçacak değilim” dedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.