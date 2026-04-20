Bengihan: Tedavime evde devam ediyorum, daha güçlü bir şekilde mücadeleye devam edeceğim

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde yaşanan protestolara ve sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Son günlerde bu ülkede unutulmayacak bir mücadele yaşandı. Sendikalar, emekçiler ve bu ülkeye sahip çıkan insanlar omuz omuza verdi ve Polis barikatları aşıldı, Meclis binasının içine kadar girildi. Yolsuzluğa yoksulluğa, yok oluşa ve yasa tasarısının geri alınmasına karşı güçlü bir irade ortaya konuldu.

Bu mücadele gaile çeken ve direnen emekçilerin zaferidir.

Bu mücadele çocuklarımıza daha adil ve daha güzel bir gelecek bırakma kararlılığının zaferidir.

Sendikal mücadele tarihine geçecek bu direnişte emeği olan, sesini yükselten, dayanışma gösteren herkese gönülden teşekkür ederim.

Ayrıca bu süreçte rahatsızlanarak hastaneye yatmak durumunda kaldım. Tedavime evde devam ediyorum daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğim.

Bu vesileyle tedavi sürecinde sağlığımla yakından ilgilenen ve çok yardımcı olan Dr. Cemal Seyhun ile Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki doktorlara ve hemşirelerimize çok çok teşekkür ederim…