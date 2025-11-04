Bengihan: “Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü yasalara uymuyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Göç Yasası olarak bilinen 47/2010 sayılı Kamu Görevlilerinin Aylık Maaş (Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi konusunu sendikaların uzun süredir gündeminde tuttuğunu hatırlattı. Bengihan, bu kapsamda ihtiyaç duydukları istatistiki bilgileri almak için 26 Eylül 2025 tarihinde Maliye Bakanlığı’na resmi dilekçe gönderdiklerini, ancak yasal süre içinde herhangi bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Bengihan, Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı’nın Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’ne taraflarına yanıt verilmesi yönünde yazı göndermesine rağmen, bilgi ve belgelere erişemediklerini, telefonla da müdüre ulaşamadıklarını ifade etti. Sorduğu sorulara tatmin edici yanıt alamadığını belirten Bengihan, kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik ve çalışma barışının sağlanması için özellikle liyakat ilkesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bengihan açıklamasında, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü’nün yasalara uymamasını kabul edilemez bulduklarını belirterek, müdürü bulunduğu makamın sorumluluğu ile hareket etmeye davet ettiklerini kaydetti.