Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama, ciddi darp, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır-hareket” suçlarından tutuklanan M.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Halil İbrahim Gizmen, mahkemede olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da, Çankaya Sokak üzerindeki bir ikametgahın önünde, zanlının nefesinde 130 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğunu söyledi. Zanlının, elinde bulundurduğu camdan mamul boş içki şişesini, alkol almasını engellediği gerekçesiyle kardeşi M.A.’nın sağ omzuna vurduğunu belirten polis, bu darbe sonucu M.A.’nın omzunda yatay şekilde 4 santimetrelik kesi oluştuğunu ve yaralandığını kaydetti.

Polis, zanlının olay yerine gelen ekiplere “Ben hata yapmadım” diyerek bağırıp çağırdığını, bu şekilde rahatsızlık yarattığını ve ellerini gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu ifade etti.

Zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını belirten polis, olayla ilgili incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile alınacak ifadeler bulunduğunu söyleyerek zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.