Bellapais Festivali, “25 Gizemli Tarihi Yer” prömiyeriyle sürüyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele katkılarıyla bu yıl 21.sini gerçekleştirdiği Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde, 25 Nisan Cumartesi akşamı Kıbrıslı Türk besteci Ali Hoca'nın “Kuzey Kıbrıs’ta 25 Gizemli Tarihi Yer” başlıklı Op.76, Piyano için Fantezi Suiti’nin Kıbrıs prömiyeri yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, Piyanist Hande Dalkılıç tarafından Dünya prömiyeri 12 Nisan 2025'te Boston'da (ABD) gerçekleştirilen Ali Hoca'nın "Kuzey Kıbrıs'ta 25 Gizemli Tarihi Yer" başlıklı Op.76 Piyano için Fantezi Suiti, ilk kez Kıbrıs'ta yine Piyanist Hande Dalkılıç tarafından festival çerçevesinde Bellapais Manastırı'nda seslendirilecek.

Performans Manastırın duvarlarına yansıtılacak “25 Gizemli Tarihi Yerin” görüntüleri eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

Girişin 600 TL olacağı konser için biletler Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya online olarak Gişekibris.com ve Kibrisbiletcim.com üzerinden sağlanabilecek.

Festival, 28 Nisan Salı akşamı “Oda Müziğinde Üç Renk” konseri ile devam edecek.