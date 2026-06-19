“Bavulunda 118 bin 556 TL değerinde ses sistemi ekipmanları bulundu”

“Gümrük Yasasına Aykırı Hareket” suçlamasıyla tutuklanan İ.A., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ebrar Kiriş, zanlının 11 Mayıs 2026 tarihinde Ercan Havalimanı üzerinden KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada beraberindeki bavulda yapılan kontrolde çeşitli ses sistemi ekipmanlarının tespit edildiğini söyledi. Polis, söz konusu ürünlerin toplam değerinin 118 bin 556 TL olduğunu belirtti.

Polis, zanlıya bu ürünlerle ilgili gümrük işlemleri kapsamında 355 bin 668 TL tutarında ceza kesildiğini ancak zanlının cezayı ödemeyi kabul etmeyerek KKTC’den çıkış yaptığını kaydetti.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden 16 Haziran tarihinde alınan bilgide, zanlının yasal süre içerisinde cezayı ödemediğinin tespit edildiğini belirten polis, söz konusu ses sistemi ekipmanlarının emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının 19 Haziran’da yeniden ülkeye giriş yaptığı sırada “Gümrük Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandığını açıkladı. Zanlının yazılı dava tebliğini kabul etmediğini belirten polis, zanlının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve KKTC’de iş kurma izni bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir vererek, zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.