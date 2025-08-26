“Barikatlar kalkmalı, bu çile artık bitmeli”

Volt Kıbrıs Genel Sekreteri Hulusi Kilim, geçişlerde yaşanan sıkıntılarla ilgili basında çıkan haberlerin yanlış yorumlandığını ve panik ortamı yaratıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kilim, geçişlerde kullanılan veri tabanı yazılımında yenilemeler yapıldığını belirterek, “Dün itibariyle tüm veri tabanı sıfırdan yaratılıyor. Bugüne kadar binlerce kez geçiş yapmış olsanız bile, dünden itibaren bu yeni sistemin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, herkes ilk defa geçmiş gibi görülüyor, ve eğer Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğiniz yoksa, bilgileriniz geçiş esnasında manuel olarak sisteme yeniden giriliyor.” dedi.

Bu durumun “KKTC kimliğiyle güneye geçilemez” şeklinde yansıtılmasının doğru olmadığını vurgulayan Kilim, “Dün ve bugün sorun yaşayan vatandaşlar bu yüzden sorun yaşamış olabilirler. Bundan dolayıdır ki, tercihen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğiniz var ise geçiş esnasında gecikme yaşamamak için bu kimliğinizi kullanmanız tavsiye ediliyor. Yoksa, bir defa bu bilgiler sizden alındıktan sonra, bir sonraki geçişinizde herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor.” ifadelerini kullandı.

Kilim, prosedürün çok kötü bir şekilde ele alındığını belirterek, “Evet, bu çok rezil bir şekilde ele alınmış bir prosedür oldu belli ki ve herkesin var olan bilgileri bir anda yok sayıldı. Bu sistem değişikliği insanlara zorluk çıkarılmadan ele alınması gerekirdi.” dedi.

Yurttaşlara da tavsiyelerde bulunan Kilim, “Eğer Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğiniz yoksa, bir sonraki geçişte sorun yaşamamak için, şimdiye kadar geçişinizi kimin aracılığıyla yaptıysanız, onun bilgilerini yanınızda bulundurmanız tavsiye edilir.” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümüne de değinen Kilim, “Kıbrıs sorununun çözülmesi, adamızı ve insanını bölen bu barikatların kalkması, kimlik kontrollerinin ve bu çilenin bitmesi, haksızlıkların hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin son bulması ve en nihayetinde hepimizin bu ada üzerinde gerçek anlamda özgür bir şekilde yaşayabilmesi hepimizin hedefi olmalıdır. Bu düzenin devamını savunanlara, Kıbrıslılara bu şekilde yaşamayı layık görenlere de yeter artık denmelidir. Bu sorunlar başka türlü bitmeyecek ve çözümsüzlük daha başka bir çok sorunu beraberinde getirmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.