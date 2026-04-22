Barçın: “Anayasa’ya aykırı kararnameyle vergi affı kabul edilemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin vergi affına ilişkin Yasa Gücünde Kararname adımına tepki gösterdi, söz konusu düzenlemenin hem Anayasa’ya aykırı olduğunu, hem de gelir adaletini zedelediğini söyledi.

Barçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aylık brüt geliri yaklaşık 100 bin TL olan ücretli çalışanların yüzde 37 vergi dilimine girerek yükümlülüklerini yerine getirdiğini hatırlatarak, milyonlarca TL kâr elde eden ancak kayıt dışı kalan gelirler için “%7,5 vergi ödeyin, dosya kapansın” anlayışının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu yaklaşımı “vergi adaletsizliği” olarak nitelendiren Barçın, “Kârdan ödenmeyen vergilere af çıkarılıyor, düşük oranlarla bu gelirler aklanıyor; ardından ücretli çalışanlara ve emeklilere tasarruf çağrısı yapılıyor” dedi.

Barçın ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin 9 Nisan tarihli kararına dikkat çekerek, Yasa Gücünde Kararnamelerin 90 gün içinde yasalaşmaması halinde yürürlükten kalkacağının açıkça hükme bağlandığını anımsattı. Buna rağmen 15 Nisan’da çıkarılan vergi affı kararının 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak şekilde düzenlendiğini belirten Barçın, bunun açık bir çelişki olduğunu söyledi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu adımla Anayasa Mahkemesi kararını tanımadığını kaydeden Barçın, söz konusu uygulamanın anayasal düzeni hedef alan ciddi bir müdahale olduğunu sözlerine ekledi.