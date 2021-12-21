Bankalar Birliği’nden 'kur farkı talebi'

Derya ULUBATLI

Bankalar Birliği, Türkiye’deki ‘kur farkının ödenmesi’ uygulanmasının bizde de uygulanması için girişim yaptı, Türkiye’deki yetkililerden talepte bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki farkı vatandaşa ödeyeceğiz, stopaj vergisi olmayacak” açıklamasında bulundu, döviz kurlarında ani bir dalgalanmaya yol açan bu açıklamanın Kıbrıs’taki yansıması merak konusu oldu.

Bankalar Birliği Genel Başkanı Olgun Önal, konunun gündeme gelmesinin ardından gerekli girişimleri yaparak uygulamanın Kıbrıs’ın kuzeyindeki bankalarda da yürürlüğe girmesi için Türkiye Cumhuriyeti Yetkilileri’nden talepte bulunduklarını ve en kısa zamanda olumlu sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Erdoğan tarafından dün duyurulan uygulamayı bugün yapılan yeni bir basın açıklamasıyla detaylandıran T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur farkı hesaplamaları için her gün sabah 11.00’de T.C Merkez Bankası tarafından açıklanacak Dolar (alış) kurunun baz alınacağını, bu farkın müşterinin hesabına Türk Lirası cinsinden yatırılacağını ve sisteme isteyen her bankanın katılabileceğini belirtti. Hesapların 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabileceğinin de ifade edildiği açıklamada, “vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır” uyarısı yapıldı.

Türkiye’de durum böyleyken, Türk Lirası kullanım alanı olan Kıbrıs’ın kuzeyinde de bu uygulamanın nasıl karşılık bulacağı merak edildi. Açıklamayı YENİDÜZEN’e yorumlayan Bankalar Birliği Genel Başkanı Olgun Önal, konunun gündeme gelmesinin ardından gerekli girişimleri yaparak uygulamanın Kıbrıs’ın kuzeyindeki bankalarda da yürürlüğe girmesi için talepte bulunduklarını ve en kısa zamanda olumlu sonuç alacaklarına inandığını söyledi. Önal, “bildiğim üzere, benzeri girişimler hem Maliye Bakanlığımız hem de Merkez Bankamız tarafından da yapıldı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Maliye Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili ise Türkiye’den yapılan açıklamanın ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını, uygulamanın eksileri ve artılarının düşünüleceğini ve konuyla ilgili net bir karar alınacağını dile getirdi.

Bankalar Birliği Genel Başkanı Olgun Önal:

“Talebimizi yaptık, cevap bekliyoruz”

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı uygulamasının Kıbrıs’ın kuzeyi için yeni bir uygulama olduğuna dikkat çeken Bankalar Birliği Genel Başkanı Olgun Önal, konunun detaylarını bugün Türkiye’den gelen açıklamayla öğrendiklerini ve konu yürürlüğe girer girmez bu uygulamadan Kıbrıs’ın kuzeyindeki bankaların da faydalanabilmesi için girişimde bulunduklarını aktardı.

Önal şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir Türk Lirası işlem bölgesi. Türk Lirası ile ilgili alınan karar, politika ve uygulamalardan haliyle bizler de etkileniyoruz. Biz, konu gündeme gelir gelmez Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği olarak, yürürlüğe konulan uygulamadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık sistemindeki Türk Lirası mevduat hesaplarının da faydalandırılmasını talep ettik. Bildiğim üzere, benzeri girişimler hem Maliye Bakanlığımız hem de Merkez Bankamız tarafından da yapıldı. Olumlu bir cevap alınacağını düşünüyorum”.