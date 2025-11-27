Baki Boğaç’ın sanat mirası gelecek kuşaklara taşınacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile merhum sanatçı Baki Boğaç’ın varisleri Ceren Boğaç ve Barçın Boğaç arasında, sanatçının eserlerinin “Doğu Akdeniz Üniversitesi Sanat Eserleri Koleksiyonu”na devrine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. DAÜ Rektörlük Binası’nda imzalanan protokole, merhum sanatçı Baki Boğaç’ın varisleri Ceren Boğaç ile Barçın Boğaç ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç imza koydu. Söz konusu protokol, devredilen eserlerin korunması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını güvence altına almayı amaçlıyor.

Protokol töreninde DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Sanat ve Tasarım Merkezi Sanat Koordinatörü Zehra Şonya da hazır bulundu.

Protokol töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, ülkenin yetiştirdiği önemli sanatçılardan Baki Boğaç’ın anısını yaşatmak, onu gelecek kuşaklara anlatarak, eserlerini geleceğe aktarmak amacıyla özel bir protokole imza attıklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, sanat dünyasına katkı sağlayacak bu protokolün sadece eğitim ve öğretim alanında değil, aynı zamanda toplumun sanatsal yönünü geliştirmesine de hizmet edeceğini vurguladı. Baki Boğaç hakkında da katılımcılara bilgilendirme yapan Prof. Dr. Kılıç, projenin üniversitenin sanatsal yönünü ortaya koyarak, sanata verdiği önemi gösterdiğini ifade ederek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Ceren Boğaç, gerçekleştirdiği konuşmada teşekkür ederek babaları Baki Boğaç’ın eserlerinin DAÜ’de hayat bulacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eserlerin DAÜ’nün sanat hafızasına katılarak nesiller boyu bir iz bırakacak olmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Ardından söz alan Barçın Boğaç da aynı duyguları paylaştığını belirterek DAÜ’ye gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. “DAÜ’den başka bir yerde bu maneviyatı saklayamazdık. DAÜ bizim yuvamız. Sanata önem veren bir kurum. Bu vesileyle DAÜ’ye teşekkür ederiz.” dedi.

DAÜ Sanat ve Tasarım Merkezi Sanat Koordinatörü Zehra Şonya ise, Baki Boğaç’ın varislerinin tekliflerini kabul ederek eserlerin DAÜ’de sergilenmesine olanak sağlamalarından dolayı teşekkür etti. Şonya, Baki Boğaç’ın iki eserinin DAÜ Sanat Eserleri Koleksiyonu’na katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatçının Gazimağusa sanat camiası için taşıdığı öneme vurgu yaptı.