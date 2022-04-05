Bakanlar Kurulu toplanıyor... Toplantıda elektrik ücretleri de yeniden değerlendirilecek
Bakanlar Kurulu, bugün toplanıyor.
A+A-
Bakanlar Kurulu, bugün toplanıyor.
Toplantının gündeminde elektrik ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi de bulunuyor.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, bugün saat 14.00’te Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanacak.
Kabine, 1 Mart’tan itibaren geçerli olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) elektrik faturalarında uyguladığı yeni tarife ücretlerini yeniden gözden geçirecek.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, halkın elektrik faturalarına gösterdiği tepkiyi önemsediklerini belirterek, elektrik zammı konusunun Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.
Bu haber toplam 348 defa okunmuştur
Etiketler : bakanlar kurulu