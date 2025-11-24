“Bakanlar Kurulu derhal toplanmalı, insanlık ayıbı artık ortadan kaldırılmalıdır”

Meclis kürsüsünde konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, doğduğu günden beri Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşadığı teyit edilen 20 yaşındaki genç bir kızın, ikamet izni olmadığı gerekçesiyle bir süredir özgürlüğü kısıtlanmış şekilde tutuklu tutulduğunu hatırlattı.

Avukatının tüm makamlara başvurduğunu belirten Şahali, genç kızın başka bir ülke vatandaşlığına sahip olmadığının da resmi olarak teyit edildiğini söyledi. Mevzuata göre kişinin “vatansız” ilan edilmesinin ve Bakanlar Kurulu kararıyla yurttaşlığa kabul edilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Şahali “Bu kişi sınır dışı edilmeyecekse, TC yurttaşlığı prosedürünü beklemek zorunda bırakılması ve bu süreçte hâlâ tutuklu tutulması kabul edilebilir değildir” dedi.

Hükümetin ülkede bulunmayan kişilere dahi vatandaşlık verme konusunda istekli davrandığını belirten Şahali, buna karşın 20 yıldır ülkede yaşayan bir kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılmasının insan haklarının açık ihlali olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı’nın da genç kızın burada doğduğunu teyit ettiğini aktaran Şahali, “Geç kalındı ama daha fazla gecikmeden Bakanlar Kurulu derhal toplanmalı, ilgili kişinin KKTC yurttaşlığına alınması sağlanmalıdır. Bu insanlık ayıbı artık ortadan kaldırılmalıdır” dedi.