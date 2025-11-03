Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü istisnai yurttaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’e 2021 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşlığı verildiği ortaya çıktı.

Konuyu gündeme taşıyan Türkiye’de gazeteci Fatih Ergin, çok sayıda MHP’linin KKTC vatandaşlığı aldığının ifade edildiğini iddia etti.

Ergin, X hesabından yaptığı paylaşımda “Halil Falyalı'nın öldürülmesi sonrası ünlü bir kabadayı ve onun önderliğindeki MHP'li grup Kıbrıs'a giderek Falyalı'nın mallarını 'kontrol altına' aldı. MHP'li bu gruba KKTC vatandaşlığı verildi. İki ünlü kabadayının MHP'deki tarafları arasında sulh böyle sağlandı.” ifadelerini kullandı.

MHP’li Yücel Bulut ise Lider Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’in KKTC vatandaşlığına geçmesine yönelik eleştirilere sert tepki göstererek “Hepimiz KKTC vatandaşıyız, hepimiz Türk evladıyız” ifadelerinde bulundu.