Baf'ta yangın
Kıbrıs’ın güneyinde Baf’a bağlı Stroumbi Koili'de yangın çıktı. Gündüz başlayan yangın akşam saatlerinde tekrar alevlendi. İtfaiye araçları yangına müdahale ediyor.
Yangının araçların ulaşmasının zor bölgede olduğu belirten yetkililer havadan müdahalenin başladığını duyurdu.
Evlerin yangında zarar görmediği yangında şuana kadar yaralı bilgisi verilmedi.
