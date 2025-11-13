Baf açıklarında depremler sürüyor

Kıbrıs'ta dün Baf'ta meydana gelen ve büyüklüğü 5'i aşan iki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi'nin dün büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladığı 2 depremin ardından artçı sarsıntılar dün akşam ve bu sabah da devam etti. Baf bölgesinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi bugün saat 11.27'de yine Baf bölgesinde 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı olduğunu bildirdi.

Baf açıklarında bu sabah 06.46'da 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana gemişti.