Baf açıklarında 2.7 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), bugün Baf kıyıları açıklarında bir deprem kaydedildiğini bildirdi.

Depremin merkez üssü, Kıbrıs'ın batısındaki bir deniz bölgesinde, Baf'ın yaklaşık 17 kilometre batısında ve Limasol'un 74 kilometre batısında bulunuyordu.

AFAD ise 11.10 sıralarında meydana geldiğini ve büyüklüğünün 2.7 olduğunu açıkladı.