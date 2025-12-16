Avrupa Komisyonu, Teknik Komitelere Destek Programı’nı 2026 yılında da sürdürecek

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kolaylaştırma yönündeki desteğini sürdürüyor.

Avrupa Komisyonu, bu çabalar kapsamında AB tarafından finanse edilen Teknik Komitelere Destek Programı’nı 2026 yılında da devam ettirmek amacıyla UNDP ile yeni bir anlaşma imzaladı.

Birleşmiş Milletler himayesinde iki lider tarafından kurulan teknik komiteleri desteklemek ve bu komitelerin toplumlar açısından ortak önem taşıyan konularda ada genelinde ve iki toplumlu çözümler benimsemesini sağlamak amacıyla oluşturulan Destek Programı, 2019 yılında hayata geçirildi.

Bu program, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasındaki etkileşimi kolaylaştıran ve aralarındaki güveni güçlendiren başlıca AB finansman araçlarından biri olarak şu anda ikinci aşamasına… Sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre, eğitim ve kültür gibi alanlarda fizibilite çalışmaları, kapasite geliştirme faaliyetleri ve dijital araçların geliştirilmesi gibi çeşitli girişimleri finanse ederek Kıbrıs genelinde yaşayanlara fayda sağlıyor.

Avrupa Komisyonu, Destek Programı kapsamındaki 2026 yılı faaliyetleri için 500 bin Euro ek kaynak tahsis etti.

Kıbrıs’taki BM kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla istişare halinde yürütülen bu Program, karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederek Komitelerin kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek.