Avcı: “Gönüllü trafik denetçiliği, trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacak”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, trafikte insan yaşamını tehdit eden sorunların çok boyutlu olduğunu belirterek, Polis Genel Müdürlüğü’nün başlattığı “gönüllü trafik denetçiliği” uygulamasını olumlu bulduklarını açıkladı.

Avcı, uygulamanın denetim gücünü artıran, toplumun katılımını sağlayan, farkındalık yaratan, caydırıcılık etkisi olan ve polise destek sağlayacak bir yöntem olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Avcı, gönüllü trafik denetçiliğinin polis denetiminin az olduğu bölgelerde trafikteki sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirterek, uygulamanın Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İsviçre, Japonya ve ABD’de de uygulandığını hatırlattı.

Uygulamanın başarılı olabilmesi için risklerin en aza indirilmesi gerektiğine işaret eden Avcı, yetkinin kötüye kullanılmasına ve güven ilişkilerinin zedelenmesine karşı Polis Genel Müdürlüğü’nün titiz bir çalışma ortaya koyacağına inandıklarını ifade etti.

Avcı, trafik kurallarının hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayarak, ülkenin trafikte güvenli ülkelerden biri hâline gelmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.