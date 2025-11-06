“Atılan imzaların adaletle sonuçlanmasını, sanıkların derhal tutuklanmasını istiyoruz"

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı üçüncü duruşmada, otelde yakınlarını kaybeden aileler ifade veriyor.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türkiye saatiyle 10.30’da başlayan duruşmada, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de davaya katılım talep etti.

Duruşmada, Nehir Çevik’in babası Yoksuli Çevik şikayetçi olduğunu dile getirirken; Aras Aktuğralı’nın annesi Afet Aktuğralı kamu görevlilerinden şikayetçi olduğunu ve mahkeme heyetine güvenmek istediğini söyledi. Aras Aktuğralı’nın babası Murat Aktuğralı da, “Çıkan rapor göstermiştir ki imza sahibi ve makamda oturan herkes sorumludur.” diyerek, suçluların tutuklanarak cezalarını çekmelerini istedi.

Ali Karasel’in eşi Fatma Karasel, adalet istediğini; İzcan Nurluöz’ün babası İhsan Nurluöz, her imzanın bir suç olduğunu, kamu görevlilerinin tümünden şikayetçi olduklarını ve hepsinin tutuklanması gerektiğini kaydetti.

Aykan Ekiz’in babası Murat Ekiz ise, “Tümünden şikayetçiyim, adalet istiyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum.” dedi.

Nehir Çevik’in annesi Safiye Çevik ve Rehberlik öğrencisi Müzeyyen Gökçen’in annesi Özlem Gökçen de adalet isteklerini dile getirirken, depremde İsias Otel’de kızı ile eşini kaybeden Can Ahmet Yeniçeri “Kamu görevlilerinden şikayetçiyim. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Tutuklanmalarını ve olası kast istiyorum.” dedi.

Depremde eşi ve iki kızını kaybeden Ozan Dağlı, kamu görevlilerinin tutuklu yargılanmalarını; Doruk ile Alp Akın’ın amcası Ali Akın kamu görevlilerinin attıkları imzaların yükünü taşıyarak cezalarını çekmelerini istedi.

Fahri Arkar’ın babası Ramadan Arkar, “Binanın yapımında imza atanların hepsinin suçu var şikayetçiyim.” derken; Osman Çetintaş’ın babası Nafi Çetintaş tüm kamu görevlilerinden şikayetçi olduğunu söyledi ve tutuklanmalarını istedi.

Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya, “Kamu görevlilerinden şikayetçiyim. Bugün mahkemeden ellerini kollarını sallayarak çıkmamalılar.” dedi; Fahri Arkar’ın annesi Şeniz Arkar, Havin Kılıç’ın babası Recep Kılıç, Perihan Çetiner’in babası Mehmet Çetiner ve Doruk ile Alp Akın’ın babası Osman Akın da kamu görevlilerinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Evren Çavdır, Havva Çaldır ve Elvin Çavdır’ın dayısı, milletvekili Teberrüken Uluçay da mahkemede ifade vererek, “Adalet bekliyoruz. Bolu Kartalkaya’da alınan emsal kararların sizlere motivasyon olmasını bekliyoruz” dedi.

Serin İpekkçioğlu’nun babası Sertaç İpekçioğlu ise, ruhsatın geçerlilik süresi konusunda “96 yılında binaların yapımına ilişkin bir afet yönetmelik çıktı 2001 yılındaki ruhsat bu yönetmeliğe göre neden verilmedi?” diye sordu.

Doruk ile Alp Akın’ın annesi Ayşe Akın da, “Atılan imzaların adaletle sonuçlanmasını istiyorum. Sanıkların derhal tutuklanmasını istiyorum. Kamu görevlilerinden şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

Duruşmada, Serin İpekçioğlu’nun annesi Pervin Aksoy İpekçioğlu enkazdan yaralı çıkanlardan biri olduğunu belirtti. İpekçioğlu, bilirkişi raporunu detaylı değerlendirerek, sanıklara attıkları imzalar hakkında bazı sorular yöneltti. Bilirkişi raporunun mahkemenin görev alanına girip sonuç hakkında değerlendirme yapmasını doğru bulmadığını belirten İpekçioğlu, her belediye encümenin olayda sorumluluğu olduğunu söyleyerek bu konuda da soruşturma açılmasını istedi. İpekçioğlu, “2001 yapı ruhsatında Başkan yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış, binadaki aykırılığı tespit ediyor, aykırılığın giderilmediğini bilerek isteyerek ruhsatı onaylıyorlar. Fikri sahtecilik suçu işlenmiş, sahtecilik suçu kastla işlenebilir bir suç, artık bilinçli taksiri tartışmak abesle iştigal etmektir." diyerek, suç işleyen kişilerin kaçma ihtimalinin de göz önünde bulundurularak tutuklanmalarını talep etti.

Hayal Gençalioğlu’nun babası Yaşar Kemal Gençalioğlu da, kamu görevlilerinin suçlu olduğunu ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Aylardır bilirkişi raporu bekliyorduk. On gün önce çıktı, bu katiller hala tutuklanamadı. Burada asla bilinçli taksirden söz edilemez. Çocuklarımız nefessiz kaldı bu katil binanın altında. Acımıza bir son verin artık. Biz aileler olarak çocuklarımızın acısını yaşamak istiyoruz. Adalet olası kastla son bulsun, biz de rahat bir nefes alalım.” diye konuştu.

Duygu Kalaycı’nın eşi ve Lavin Kalaycı’nın babası Caner Kalaycı, “Bütün yasaları araştırıp bilen insanlarız. Burada bir güvensizlik yaşıyoruz. Bu delillerle bir sonuç çıkmasını istiyoruz. Sizin başınıza gelmedi diye bizi ne kadar anlayabilirsiniz bilmiyorum.” dedi. Kamu görevlilerinden şikayetçi olduğunu belirten Kalaycı, sanıkların tutuklu yargılanmalarını ve olası kast kararı çıkmasını istedi.

Asya Tülek’in babası Mehmet Tülek ise bilirkişi raporunda eksik olan kısımlar olduğunu vurguladı. “Suç somut, raporları okudum çok bir şey bilmeye gerek, yok suç zaten resmi belgelerle somutlaştırılmış. Bu taksir değil kasıttır.” diyen Tülek, sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Atakan Celal Konuklu’nun annesi ve Pamir Konuklu’nun eşi Şenay Konuklu, “Vicdanınıza konuşmak istiyoruz. Deprem yerine bir umutla gittik tek tek cesetler çıkarken ben 55 ceset gördüm. 25’inin gözleri açık ve hepsi acı içindeydi. O çığlıkları atamayan çocukların çığlığı oluyorum. Çocukların çektiği işkenceyi hayal edin. Yaşayanlar da vardı ezim ezim ezildi canlarımız. Her gün ölüyoruz, ailelerimiz katledildi. Çocuklarımızın çektiği acıların karşılığını vermeniz lazım. Vicdanınıza sesleniyorum lütfen karar verirken 72 canın sesi olun.” dedi.

Özgür İçme’nin babası Meriç İçme de, “Eğer imza atmasaydılar bizim çocuklarımız yanımızda olacaktı.” diyerek, şikayetçi olduğunu ve sanıkların tutuklanmasını istediğini söyledi.

Duruşmada, Sahil Özberkman’ın annesi ve çocukların öğretmeni Esra Özberkman, binadan yaralı olarak çıktığını belirterek, “Ben olayı birebir yaşadım, benim bir kanıta ihtiyacım yok ama sizin var. Mal sahiplerinin aç gözlü olduğu usulsüzlükler yaptıkları ortada.” dedi. Kamu görevlilerinden Belediye Başkan Yardımcısı’nın ifadesinde “Ben sadece öğretmenim, imza attım.” dediğini aktaran Özberkman, “Ben de öğretmenim, okuyup anlamadığım hiç bir şeyin altına imza atmıyorum. ‘Adalet yerini buldu’ demek istiyorum artık.” diye konuştu.

Sahil Özberkman’ın babası Tayyip Özberkman ise, bazı şeylerin atık değişmesi gerektiğini, değişmezse insanların ölmeye devam edeceğini söyledi. Tayyip Özberkman, altı kamu görevlisinin tutuklanmasını ve davaların birleştirilmesini de istedi.

Mert Niyazi Topukçuoğlu’nun babası Mehmet Topukçuoğlu, duruşmada, “Taleplerimizin hiç birinin karşılık bulmamasının bizim için çok yıpratıcı bir süreç oluyor. Vicdan biziz buna sizin mutlaka duyarlılık göstermeniz lazım. Bu binaya çivi çakan çaktıran imza atan da attıran da suçludur. Şikayetçi ve mağduruz. Biz evlatlarımızı arkadaşlarımız, öğretmenlerimizi, canlarımızı yitirdik bunun telafisi yoktur. Bizim mücadelemiz bu coğrafyadaki çocukların geleceği içindir. Kahramanlık öyküsünün bir parçası olabilirsiniz, herkesin cezalandırılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Havva Balcı Çavdır’ın annesi Sevgen Balcı, geride annesiz ve babasız bir çocuk kaldığını belirtirken; Selin Kararakaya’nın halası Senem Karakaya “Bir uçak düşünün yolcusu yok, varış yerinde sadece bekleyenler var ve bu uçakta sadece cenazeler var.” diyerek, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Hayal Gençalioğlu’nun annesi Sibel Kumsal, depremin üzerinden 1004 gün geçtiğini hatırlatarak, bilirkişi raporunda kusurlu bulunanların neden tutuklu olmadığını sordu.

Mahkemede, tur rehberlerinin aileleri de söz alarak, İsias’ta kaybettikleri canları için adalet istedi; sanıklardan şikayetçi oldu ve tutuklanmalarını istedi.

Duruşmada, ailelerin ardından avukatlar dinlenmeye başlandı.