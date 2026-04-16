“Atılan bu adım süreç açısından kritik bir kilometre taşı”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Hellim’in Yeşil Hat üzerinden ticaretine imkân sağlayan çerçeve kapsamında denetimleri yürütmek üzere Bureau Veritas’ın Paris Ofisi’nin atanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Oda, yaklaşık beş yıllık gecikmenin ardından atılan bu adımın süreç açısından önemli bir gelişme ve kritik bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

KTTO’nun yazılı açıklamasında, Hellim’in Avrupa Birliği’nde Menşe Adı Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edilmesi sürecinin başından itibaren aktif rol üstlenildiği belirtildi. Açıklamada, Avrupa Komisyonu nezdinde yürütülen müzakerelerde Oda’nın, tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde sürece katkı koyan başlıca kurumlardan biri olduğu ifade edildi.

Hellim/Halloumi’nin Yeşil Hat üzerinden ticaretini düzenleyen Uygulama Tüzüğü ve Uygulama Kararı’nın 12 Nisan 2021’de yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, PDO şartlarına uygun üretim yapan üreticilerin tescilli isim ve PDO logosunu kullanma hakkına sahip olacağı kaydedildi. Bugüne kadar dört üreticinin PDO sertifikası aldığı da belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin hayvan sağlığı ve halk sağlığı gerekliliklerinin karşılanması halinde Yeşil Hat üzerinden ticaretin mümkün hale geleceği ve bu yolla AB pazarına dolaylı erişim sağlanabileceği ifade edildi.

KTTO, söz konusu gelişmenin fırsata dönüştürülebilmesi için PDO gerekliliklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve ülkedeki hayvan sağlığı standartlarına uyum çalışmalarının tamamlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Sürecin teknik ve yapısal zorluklar içerdiğine işaret edilen açıklamada, potansiyel kazanımların bu sürecin tamamlanmasını stratejik bir öncelik haline getirdiği belirtildi.

Oda, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Avrupa Birliği ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve önümüzdeki dönemde de sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.

KTTO, tüm paydaşlarla istişare içerisinde sürecin başarıyla tamamlanması için çabalarını sürdüreceğini ve konuyu Avrupa Birliği nezdinde yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti.