At hekimliğinde akademik zirve!

Atlar, insanlık tarihi boyunca yalnızca bir ulaşım aracı ya da spor unsuru değil; aynı zamanda tıbbın, bilimin ve veteriner hekimliğinin gelişiminde önemli bir araştırma alanı olmayı sürdürüyor. Bu çok yönlü alan, günümüzde akademik çalışmalar ve uzman buluşmalarıyla daha da derinleşirken, at sağlığına dair güncel bilgiler bilim dünyasında tartışılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Atçılık Kulübü tarafından düzenlenen “At Hekimliği Sempozyumu”, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’den ve farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin katılım sağladığı sempozyum, akademik bilgi ile klinik deneyimi buluşturan önemli bir platform oluşturdu. Gün boyunca devam eden etkinlikte at hekimliği alanında güncel bilimsel gelişmeler ve klinik uygulamalar ele alındı. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, bölüm başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin yer aldığı sempozyumun açılış konuşmasını, Yakın Doğu Üniversitesi Atçılık Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş yaptı. Dört oturumda tamamlanan programda; farmakoloji, iç hastalıkları, cerrahi, doğum ve jinekoloji gibi veteriner hekimliğin temel alanlarına yönelik güncel yaklaşımlar değerlendirildi.

Sempozyum, at hekimliği alanında bilgi paylaşımını güçlendiren ve akademi ile klinik uygulama arasında köprü kuran önemli bir bilimsel buluşma olarak tamamlandı. Sempozyumun sonunda ise katılımcılar, soru-cevap oturumlarında akademisyenlere yönelttikleri sorularla tartışmalara aktif şekilde katılım sağladı.

Güncel konular çok yönlü ele alındı!

Sempozyumda alanında uzman akademisyenler, at hekimliğine ilişkin önemli başlıklarda sunumlar gerçekleştirerek güncel bilimsel bilgileri katılımcılarla paylaştı. Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuzhan Yavuz, “Spor Atlarında Doping” ve “Atlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı” konularında yaptığı sunumlarda spor atlarında performans ve tedavi süreçlerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Yine Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Handan Hilal Arslan Yavuz ise “Atlarda Yangısal Hastalıklara Genel Bakış” ve “Atlarda Solunum Yolu Problemlerinde Dinamik Endoskop Kullanımı” başlıklı sunumlarıyla klinik tanı ve tedavi yöntemlerine yönelik güncel yaklaşımları ele aldı.

Etkinlikte; Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Her Yönüyle Laminitis” ile “Spor Atlarında Tendinitis: Kariyerin Sonu Mu?” başlıklı sunumlarında, spor atlarında sık görülen ve kariyer açısından kritik önem taşıyan hastalıklara dikkat çekti. Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş ise “Kısraklarda Gebelikte Plasentitis” konulu sunumuyla, üreme sağlığı ve gebelik sürecinde karşılaşılan komplikasyonlara ilişkin bilimsel değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş:

“Başarılı olabilmek için teorik bilgi, disiplinler arası iş birliği ve saha deneyimi büyük önem taşıyor!”

“Yalnızca bir bilimsel etkinlik için değil; aynı zamanda bilgi paylaşımının, mesleki dayanışmanın ve ortak bir tutkunun buluşma noktasında bir araya geldik” sözleriyle konuşmasına başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Atçılık Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, at hekimliğinin veteriner tıbbın en özel ve hassas alanlarından biri olduğunu vurguladı. At sağlığının yalnızca hastalıkların tanı ve tedavisiyle sınırlı olmadığını; performans, refah ve sürdürülebilirlik ekseninde çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğini ifade eden Prof. Dr. Seyrek İntaş, özellikle spor atlarının günümüzde artan önemiyle birlikte veteriner hekimlere düşen sorumluluğun da giderek arttığını belirtti.

Bilimsel bilgi ile klinik uygulamanın birlikte ilerlemesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Seyrek İntaş, “Bu alanda başarılı olabilmek için yalnızca teorik bilgi değil; aynı zamanda disiplinler arası iş birliği ve saha deneyimi büyük önem taşıyor. Burada paylaşılacak her bilginin, sorulacak her sorunun ve kurulacak her iletişimin mesleki gelişimimize katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. Sempozyumun, farklı üniversitelerden gelen akademisyenler ve öğrenciler arasında güçlü bir etkileşim ortamı oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Seyrek İntaş, bu tür bilimsel buluşmaların mesleki bilinç ve farkındalığın gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.