“Aşk İçinde Mahpushane” oyunu Manisa’da sahnelenecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun, “Aşk İçinde Mahpushane” adlı oyunu Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın daveti üzerine 2. Uluslararası Manisa Mesir Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Yaşar Ersoy'un oyunlaştırıp yönettiği, Nazım Hikmet’in hayatını konu alan oyun cuma akşamı Uğur Mumcu Sahnesi’nde oynanacak.

Oyunda, Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Döndü Özata, Melihat Günalp, Kurtuluş Altaylı, Umut Ersoy ve Altekin Erginel rol alıyor. Oyunun dekor kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, özgün müziğini Fatih Çiçekli, afiş broşür tasarımını Umut Ersoy, ses efekt uygulamasını Mehmet Eseri, ışık uygulamasını Fırat Çelik, oyun asistanlığını Ali Moda, sahne amirliğini ise Mehmet Demir yaptı.

“Aşk İçinde Mahpushane” oyunu Manisa sonrası Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde de sahnelenecek.