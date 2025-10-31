Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun oyunu "Aşk İçinde Mahpushane" Adana’da sahnelendi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 10’uncu Adana Şehir Tiyatroları Festivali'nin daveti üzerine dün akşam Adana Şehir Tiyatroları Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu yaklaşık altı yüz kişi izledi.

Oyundan sonra sahneye çıkan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut ve Adana Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Melih Rahmi Akyol birer konuşma yaparak, karşılıklı plaket takdiminde bulundu.

Festivale katılamayan oyunun yazar ve yönetmeni Yaşar Ersoy'un mesajı Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından seyirciye okundu.

Şair Nazım Hikmet’in hayatını anlatan, “Aşk İçinde Mahpushane” Adana turnesi sonrasında 12 Kasım itibariyle her çarşamba ve cumartesi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenmeye devam edecek. Biletler, gisekibris.com adresinden satın alınabilecek.