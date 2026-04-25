"Aşılama politikaları daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirilmeli"

Dünya Aşı Haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Erişkinleri ve özel risk gruplarını da kapsayan, düzenli, sürdürülebilir ve erişilebilir bir aşılama programı artık bir ihtiyaç değil, zorunluluktur" denildi.

Aşılamanın birey ve toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını kaydedilen bildiride, aşının, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde en etkili, en güvenilir ve en maliyetsiz etkin sağlık müdahalesi ve en başarılı koruyucu sağlık hizmeti olduğu belirtildi.

Güçlü bir sağlık sisteminde hastalıkların, ortaya çıkmadan önlenmesinin hedeflendiği, devletin temel görevinin halkın aşıya kesintisiz, ücretsiz ve kolay bir şekilde erişimini sağlamak olduğu kaydedildi.

Devlet tarafından, yürürlükte olan bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında, ülkedeki aşı kapsayıcılığını ortaya koyan çalışmalar yapması, hangi aşılarda eksiklikler bulunduğunu yaş gruplarını esas alarak belirleyip, politikalar geliştirmesi gerektiği kaydedildi.

"Etkin bir sürveyans sistemi kurulmadan, bulaşıcı hastalıkların ve olası salgınların kontrol altına alınması mümkün değildir" denildi.

“Meningokok aşı takvimine dahil edilmeli”

Türkiye ve İngiltere’de artış gösteren kızamık ve meningokok vakalarının "bağışıklama politikalarının" yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösterdiği kaydedilen açıklamada "Eksik aşılama, yalnızca bireysel bir risk değil, toplum genelinde yeni salgın riskini artırmaktadır. Bu enfeksiyonların yalnızca belirli risk gruplarının, örneğin oradaki öğrencilerin aşılanması ile kontrol altına alınamayacağı bilimsel bir gerçektir. Toplum sağlığının korunabilmesi için meningokok aşıların rutin aşı takvimine dahil edilmesi ve aşılanma oranlarının yakından izlenmesi gerekmektedir" denildi.

Salgın riskinin küreselleşen dünyayla birlikte arttığı kaydedilen açıklamada, "Koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan aşılama politikalarının daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirilmesi zorunludur. Toplum, aşıların güvenliği ve etkinliği konusunda bilimsel kaynaklara dayalı olarak sürekli bilgilendirilmelidir" denildi.

Erişkin bağışıklama programlarının, sadece duyurulması yerine sistematik bir şekilde uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Sadece çocukluk çağı aşıları ile sınırlı kalan bir yaklaşım, günümüzün epidemiyolojik gerçekleri karşısında yetersizdir. Erişkinleri ve özel risk gruplarını kapsayan, düzenli, sürdürülebilir ve erişilebilir bir aşılama programı artık bir ihtiyaç değil, zorunluluktur" denildi.

Aşılama hizmetlerinin etkinliğini artırmak için dijital aşı takip sistemi kurulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu sistem sayesinde bireylerin aşı geçmişi eksiksiz izlenebilecek, eksik aşılar zamanında tamamlanabilecek ve aynı zamanda aşı stok yönetimi daha etkin bir şekilde sağlanabilecektir" denildi.

Öte yandan, HPV aşısının yalnızca belirli yaş gruplarına değil, tüm yaş gruplarına kamusal olarak erişilebilir ve ücretsiz olması sağlanması gerektiği de ifade edilen açıklamada, "HPV’ye bağlı başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın önlenmesinde en etkili yöntem olan aşılama, eşitlik ve ücretsiz erişim ilkesi doğrultusunda sunulmalıdır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Sağlık politikalarının temelinde bilimsel veriler, eşitlik ve erişilebilirlik yer almalıdır. Toplum sağlığını korumak adına aşılama programlarının genişletilmesi, güncellenmesi, etkin şekilde uygulanması ve dijital olarak izlenmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Çok umudumuz olmasa da Sağlık Bakanını popülist siyasi açıklamalar yapmak yerine somut adımlar atmaya, bilimsel ve sürdürülebilir sağlık politikaları üretmeye açıkça davet ederiz"